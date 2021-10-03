"Конфликта интересов не вижу". Татаров – о праздновании дня рождения в кругу силовиков, связанных с расследованием его дела

Татаров заявил, что с большинством людей, которые были на дне его рождения, он знаком "лет по 20, а может, и больше" Скриншот: Бабель / Telegram

"Они не имеют отношения к делу. Конфликта интересов я не вижу, так как не имею отношения к органу, который вы назвали [Офис генерального прокурора]. У нас другой заместитель руководителя Офиса президента отвечает за коммуникацию с Генеральной прокуратурой", – сказал он.

"Бабелю" Татаров заявил, что большинство людей, которые были на праздновании, знает "лет по 20, а может, и больше".

"Круг общения у меня не меняется, независимо от того, где я работаю. Конфликта интересов не вижу, потому что считаю, что наша с ними деятельность не пересекается", – добавил он.

В Трускавец Татаров приезжал на стратегическое заседание парламентской фракции "Слуга народа". Там замглавы ОП заметили в компании нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина, который считается участником резонансного ДТП в Киеве. Стратегическое заседание фракции "Слуга народа" проходило в пятизвездочном отеле Rixos-Prykarpattya.