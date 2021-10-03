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"Конфликта интересов не вижу". Татаров – о праздновании дня рождения в кругу силовиков, связанных с расследованием его дела

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Татаров заявил, что с большинством людей, которые были на дне его рождения, он знаком "лет по 20, а может, и больше"
Татаров заявил, что с большинством людей, которые были на дне его рождения, он знаком "лет по 20, а может, и больше"
Скриншот: Бабель / Telegram

Заместитель главы Офиса президента Украины Олег Татаров 2 октября в Трускавце Львовской области заявил "Радіо Свобода", что правоохранители, которые были на праздновании его дня рождения, не имеют отношения к расследованию производства, где он является подозреваемым.

"Они не имеют отношения к делу. Конфликта интересов я не вижу, так как не имею отношения к органу, который вы назвали [Офис генерального прокурора]. У нас другой заместитель руководителя Офиса президента отвечает за коммуникацию с Генеральной прокуратурой", – сказал он.

"Бабелю" Татаров заявил, что большинство людей, которые были на праздновании, знает "лет по 20, а может, и больше".

"Круг общения у меня не меняется, независимо от того, где я работаю. Конфликта интересов не вижу, потому что считаю, что наша с ними деятельность не пересекается", – добавил он.

В Трускавец Татаров приезжал на стратегическое заседание парламентской фракции "Слуга народа". Там замглавы ОП заметили в компании нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина, который считается участником резонансного ДТП в Киеве. Стратегическое заседание фракции "Слуга народа" проходило в пятизвездочном отеле Rixos-Prykarpattya.

Контекст:

Татаров в 2013 году занимал должность заместителя руководителя Главного следственного управления МВД. Замглавы ОПУ известен своими тогдашними комментариями событий, происходивших на Майдане. Ему принадлежат высказывания о том, что один из активистов "Автомайдана" Дмитрий Булатов перед своим похищением купил ноутбук на деньги "Автомайдана". СМИ называли Татарова "рупором" МВД во время Майдана.

В декабре 2020 года стало известно, что Татаров фигурирует в деле экс-нардепа, экс-главы "Укрбуду" Максима Микитася. 1 декабря экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве (следствие считает, что эксперт в обмен на паркоместо стоимостью 250 тыс. грн обеспечил для Микитася проведение недостоверной экспертизы).

18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса. По данным НАБУ, Татаров, который ранее работал юристом в "Укрбуді", вместе с Микитасем "дал взятку одному из руководителей экспертного учреждения".

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что "антиукраинские силы" добиваются его отставки. По состоянию на 20 сентября он находился в статусе подозреваемого, дело до сих пор не передали в суд. Как отмечали в Центре противодействия коррупции, процессуальное руководство в деле осуществляет заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко. Он, по информации СМИ, был на дне рождения Татарова.

Президент Украины Владимир Зеленский на вопросы о Татарове заявил, что считает его "профессиональным человеком".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Олег Татаров, Трускавец, Слуга народа, Офис президента Украины, Офис генпрокурора
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