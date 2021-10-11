Замглавы МВД Енин заявил, что Татаров не влияет на работу министерства

Енин о Татарове: Я видел его всего, возможно, два – максимум три раза в жизни Фото: mvs.gov.ua

Журналистка сказала, что Татаров в ОП курирует правоохранительное направление, и спросила, как часто Енин встречается с ним.

"Я видел его всего, возможно, два – максимум три раза в жизни", – ответил Енин, уточнив, что одна из этих встреч состоялась уже в период его работы в МВД.

"Один раз [виделся], и то очень бегло. В Трускавце, – сказал Енин. – Я в течение месяца работы на этой должности видел его один раз, и то только бегло. Мы коротко обменялись мнениями буквально в течение одной-двух минут. Все".

Он добавил, что Татаров "никаким образом" не влияет на работу МВД. Журналистка спросила, коммуницирует ли Енин с Татаровым при помощи электронных средств – писем, звонков или сообщений, замглавы МВД ответил отрицательно.

Заместителя главы ОПУ видели в Трускавце Львовской области во время стратегического заседания парламентского монобольшинства – фракции "Слуга народа". Татарова там заметили в отеле компании парламентариев, среди которых был нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин, который считается участником резонансного ДТП в Киеве.