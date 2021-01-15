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Скончался юрист Сергей Нижний. Он входил в ближайшее окружение Зеленского

По данным издания "ГОРДОН", юрист Сергей Нижний умер 14 января после тяжелой болезни. Среди прочего, Нижний консультировал студию "Квартал 95", которую до избрания президентом Украины возглавлял Владимир Зеленский, а также был одним из спонсоров его президентской кампании.

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Нижний входил в ближайшее окружение Зеленского
Нижний входил в ближайшее окружение Зеленского
Фото: hillmont.com

В четверг, 14 января, скончался украинский юрист, соуправляющий партнер юридической компании HillMont Partners Сергей Нижний. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили его близкие.

Нижний умер после тяжелой болезни. У него остались жена и трое детей.

Сергей Нижний входил в ближайшее окружение действующего президента Украины Владимира Зеленского. В частности, он консультировал студию "Квартал 95", худруком которой был Зеленский до избрания главой государства. Кроме того, он был одним из спонсоров президентской кампании Зеленского. 

В 2007 году Нижний баллотировался в Верховную Раду по списку "Нашей Украины – Народной самообороны", но в парламент не прошел. Был помощником нардепа от НУНС Николая Катеринчука. 

В 2009-м Нижний получил адвокатскую лицензию. В 2016-м стал одним из основателей юридической компании HillMont Partners. На сайте фирмы отмечается, что Нижний специализировался на сопровождении коммерческих, инвестиционных и трансграничных споров. Пресс-служба компании называет его "одним из самых сильных судебных юристов в Украине в наиболее сложных спорах между инвесторами и в конфликтах инвесторов с государством".

Редакция "ГОРДОН" выражает соболезнования родным и близким Сергея Нижнего.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Украина, смерть, Владимир Зеленский, Сергей Нижний
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