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Зеленский через губу бросает в эфире: "Цыган и медведей не вызывал". В цивилизованной стране это привело бы политика к краху – Портников

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Зеленский говорил о "цыганах и медведях" в контексте комментария о дне рождения Ермака
Зеленский говорил о "цыганах и медведях" в контексте комментария о дне рождения Ермака
Фото: ЕРА

Украинский журналист Виталий Портников 27 ноября в Facebook раскритиковал слова президента Украины Владимира Зеленского о "цыганах и медведях".

Зеленский накануне в ходе пресс-марафона комментировал поездку в государственную резиденцию "Синегора" в Ивано-Франковской области и, отвечая на вопрос о дне рождения главы Офиса президента Андрея Ермака, сказал журналисту: "Я полетел в Гуту [21 ноября]. В Гуту я прилетел... Моя семья – имею право. И на следующий день я улетел на работу. В этот день, когда я прилетел ночью, было темно уже, я цыган не вызывал, медведей не вызывал, но, извините, и вас тоже. И в понедельник я улетел на работу".

Портников обратил внимание, что Зеленский высказался о ромах за день до Дня памяти жертв Голодоморов – "одной из крупнейших этнических чисток в истории Европы".

резидент Украины, к тому же человек еврейского происхождения, а евреев презирали и уничтожали именно по этническому признаку, через губу бросает в прямом эфире: "Цыган и медведей не вызывал". В любой цивилизованной стране такой пассаж уже привел бы к скандалу и к краху политика, позволяющего себе в такой тональности и такими словами отзываться о собственных гражданах. Но только не у нас, что еще раз напоминает, на каком мировом расстоянии мы еще находимся от цивилизованного мира. Хотя я все же надеюсь, что не все", – написал журналист.

Он высказал надежду, что в будущем таких высказываний в Украине не услышит в адрес определенных национальностей.

"Жители Украины ромского происхождения, господин Зеленский, спят вечным сном рядом с нашими с вами соотечественниками в Бабьем Яру и тысячах оврагов по Украине и всей Европе. Не стоит возрождать нацистский подход к "дегенеративным народам" даже сдуру или в шутку. Вы ведь и ваши родственники рискуют стать первыми жертвами возрождения такого подхода. Так что советую хотя бы извиниться за опрометчивые кощунственные слова. А пока мы будем ждать таких извинений, хочу и сам извиниться перед ромами – и как гражданин Украины, и как еврей. Поверьте, не каждый из нас – Зеленский", – резюмировал Портников.

https://www.facebook.com/portnikov/posts/5365289920164031

Контекст:

"Украинская правда" 24 ноября опубликовала расследование, где говорилось, что Зеленский и Ермак 21 ноября отметили 50-летие главы ОП на территории "Синегоры". Журналисты заявили, что глава государства и руководитель его офиса покинули Киев до завершения рабочего дня 19 ноября и вернулись в Киев в понедельник вечером.

В ОПУ заявили, что "не было никакого четырехдневного празднования с фейерверками, концертами, макетами венецианской архитектуры, массовкой гостей и другими достопримечательностями".

Зеленский неоднократно заявлял, что в Украине низкий уровень антисемитизма, но отмечал, что его родственники во времена СССР боялись этого.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Виталий Портников, Владимир Зеленский, Бабий Яр, пресс-конференция, ромы
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