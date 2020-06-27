Зеленский: В Украине уровень антисемитизма очень низкий

Президент Владимир Зеленский считает, что заявления о высоком уровне антисемитизма в Украине являются элементом гибридной информационной войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в стране "очень низкий уровень антисемитизма". Об этом он заявил 27 июня во время визита в синагогу Хабад в Херсоне, которую в апреле 2020 года пытались поджечь злоумышленники.

В частности, Зеленский поблагодарил правоохранителей за быстрое раскрытие преступления. "Главное даже не то, что это быстрый и правильный результат. Я думаю, что самое главное, что все люди видят, что в Украине есть граждане Украины. И, несмотря на национальность, вероисповедание, все они защищены государством, нашими институтами, нашими правоохранителями. Самое главное – чтобы все себя чувствовали здесь как люди", – заявил он.

Зеленский также выразил уверенность, что это оценят на международном уровне.

"Есть гибридная информационная война, когда рассказывают, что у нас ксенофобия, антисемитизм. Такие поступки очень важны, чтобы показать: в Украине уровень антисемитизма очень низкий. Если есть попытки, мы их предотвращаем", – подчеркнул президент.

В начале июня текущего года о "подъеме антисемитизма" в Украине заявлял посол Израиля Джоэль Лион.

"Если следовать определению IHRA [Международного альянса в память о Холокосте], то, да, у вас подъем антисемитизма в Украине. Если люди рассуждают о том, что очень много евреев занимаются бизнесом в Украине, это антисемитизм, это ненормальная вещь. […] Если кто-то говорит что-то плохое об Израиле, это тоже антисемитизм, пусть даже для этого люди используют слово "сионизм", чтобы прикрыть свой антисемитский месседж", – утверждал дипломат.

В январе 2020 года Зеленский, ссылаясь на результаты опроса исследовательского центра Pew Research Center за 2018 год, отмечал, что в Украине самый низкий уровень антисемитизма в Европе. "У меня еврейская кровь. И я президент", – говорил он.