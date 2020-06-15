Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

В Telegram-канале Маруси Зверобой появился призыв к Зеленским "у...бывать в Израиль". Волонтер уверяет, что аккаунт взломали хакеры

Пост с оскорблениями президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены появился на странице волонтера Маруси Зверобой после сообщения о том, что у первой леди диагностировали COVID-19. Затем сообщение было удалено, а Зверобой пояснила его появление деятельностью хакеров.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зверобой является фигурантом уголовного производства об угрозах Зеленскому
Зверобой является фигурантом уголовного производства об угрозах Зеленскому
Фото: Marusya Zvirobiy / Facebook

Волонтер Елена Самбул (Маруся Зверобой) удалила пост в своем Telegram-аккаунте, в котором содержались оскорбления семьи президента Владимира Зеленского.

Судя по скриншотам в интернете, сообщение было размещено днем 12 июня, вскоре после того, как стало известно о заражении коронавирусом первой леди Елены Зеленской.

Автор называет Зеленских дебилами. "Ты п...дарас, и твоя баба п...дарас, и твои дети нах здесь никому не сдались. У...бывайте в Израиль, пока вас, как царскую семью (ты же думаешь, что ты царь?), за ноги не подвесили за уничтожение Украинского государства", – говорилось в сообщении.

Скриншот: strana.ua

Сейчас в аккаунте Зверобой размещен другой пост на тему болезни Зеленской.

Сегодня волонтер намекнула, что ее страница была взломана.

"Уже все нормально, не кипишуйте. Немного подбросили "порнографии" нам для бодрости, Telegram почистил, эх-х-х, войнушка!" – написала она.

Подруга Зверобой, народный депутат от партии "Европейская солидарность" София Федина 14 июня написала в Facebook, что за "взломом" стоят "эфэсбэшные хакеры".

https://www.facebook.com/sofiya.fedyna/posts/10158212189045390

Telegram – мессенджер, разработанный российским программистом Павлом Дуровым. По его словам, при условии двухфакторной авторизации и соблюдении других мер безопасности риск взлома минимален.

26 октября 2019 года в Facebook Зверобой было опубликовано видео, на котором она и Федина критикуют Зеленского в связи с его разговором с ветеранами в Золотом Луганской области. 1 ноября стало известно, что правоохранители открыли уголовное производство по факту высказываний.

6 февраля 2020 года ГБР сообщило о подозрении Зверобой в угрозе убийством Зеленскому. 10 февраля суд избрал ей меру пресечения в виде личного обязательства.

Теги: хакеры, антисемитизм, Владимир Зеленский, болезнь, Telegram, мессенджер, Елена Зеленская, София Федина, Маруся Зверобой
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Чувствую, что родился ребенок и срочно нужно пересчитать пальчики". Даша Малахова написала кулинарную книгу
"Чувствую, что родился ребенок и срочно нужно пересчитать пальчики". Даша Малахова написала кулинарную книгу
Литвинова после поста о Ефремове: Мне стали поступать советы "не вмешиваться"
Литвинова после поста о Ефремове: Мне стали поступать советы "не вмешиваться"
"Комары покусали, весь в борще". Дочь Добкина показала сына
"Комары покусали, весь в борще". Дочь Добкина показала сына
84-летний Джигарханян выписался из больницы
84-летний Джигарханян выписался из больницы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS