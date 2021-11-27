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Зеленский провел пресс-марафон и заявил о подготовке госпереворота, ВОЗ присвоила название новому штамму коронавируса. Главное за день

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Пресс-марафон Зеленского длился более пяти часов
Пресс-марафон Зеленского длился более пяти часов
Фото: EPA

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий пятницы, 26 ноября.

Зеленский провел пресс-марафон и заявил о перевороте

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины", который посвящен экватору его пребывания на должности главы государства.

Мероприятие началось в 12.00. Планировалось, что президент будет общаться с журналистами три часа, но пресс-марафон длился около пяти с половиной часов. На него пригласили журналистов из 32 СМИ, традиционной аккредитации не было. Представители медиа, которых на мероприятие не пригласили, устроили акцию протеста.

Во время марафона Зеленский заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием бизнесмена Рината Ахметова"Получили информацию, что первого числа в нашей стране будет государственный переворот. 1-го, 2 декабря. […] У нас есть не только агентурная информация, но и звуковая информация, где, скажем так, представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте в Украине", – сказал он.

Бизнесмен эти обвинения отверг.

Новый штамм коронавируса

Всемирная организация здравоохранения назвала греческой буквой "Омикрон" новый штамм коронавируса B.1.1.529, впервые обнаруженный в Южной Африке.

Назначены новые судьи КСУ

Президент Владимир Зеленский 26 ноября подписал указ о назначении двух судей Конституционного Суда Украины. Ими стали Александр Петришин и Оксана Грищук. 

Представитель Верховной Рады в КСУ, нардеп от "Слуги народа" Ольга Совгиря сообщила, что судьи назначены вместо отстраненных Зеленским Александра Тупицкого и Александра Касминина.

В Минздраве Украины дали прогноз окончания четвертой волны коронавируса

Четвертая волна COVID-19 в Украине должна закончиться к Новому году. Об этом заявил замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин.

По его словам, страна уже прошла пик нынешней волны коронавируса.

Стал известен соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ 2022

26 ноября в Цюрихе (Швейцария) прошла жеребьевка плей-офф европейского отбора на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре. По итогам жеребьевки, следующим соперником Украины станет сборная Шотландии.

Если Украина победит Шотландию, то за право выступать в финальной части чемпионата мира будет бороться с победителем пары Уэльс – Австрия.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: футбол, Ринат Ахметов, ВОЗ, сборная Украины, Владимир Зеленский, журналисты, государственный переворот, КСУ, пресс-конференция, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Игорь Кузин, штамм, ЧМ 2022
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