После пресс-марафона Зеленского ощущение, что мы перешли черту, за которой можно все. Как будто статус президента потерял вес

Сегодняшний пресс-марафон президента слушала с планшета в кафе. Бариста, который принес мне кофе, на несколько минут завис возле моего столика, вместе со мной слушая перепалку Зеленского с журналистами, и сказал: "Офигеть. Такого еще не было".

У меня такое же ощущение. И это даже не о сути заявлений, это о тоне беседы. Как будто мы перешли какую-то невидимую черту, за которой тормозов нет и можно все. Как будто статус президента, институт президента потеряли вес.

Я точно помню момент, когда начало рвать шлюзы. Все началось со слова, как обычно. Недавно рассказывала об этом в одном разговоре.

Это октябрь 2018 года. За два месяца до того, как Зеленский объявит "иду в президенты", он записывает ролик, обращение к народным депутатам, и говорит, мол, "я нашел для депутатов теплое, уютное место: ідіть у сраку". Ну ок, а почему нет, простой же парень, свой, да? Антиистеблишмент, все дела.

Далее партия "Слуга народа" вывешивает по всей стране ситилайты с надписями "Весна покажет, кто где воровал" и всякой другой пошлятиной.

Дальше было много культурных кодов для простого народа, шаурмы, были "засранцы" в адрес ребят-дальнобойщиков, обращение "Петя" к Порошенко и т.д.

И вот появляется пост Порошенко, который говорит о своем политическом оппоненте: "Зеленая сопля". После "зеленой сопли" я поняла, что черту переступили, все вышло из берегов.

Непристойный жест, который показал в парламенте Гео Лерос президенту Зеленскому, – это просто взмах крыльев того же слова-бабочки, которое было запущено осенью 2018 года.

Я пытаюсь представить себя на месте президента сегодня. Вот ты выходишь на пресс-марафон в ловушке этого образа "простого парня", к которому сам же приколол себя булавкой в общественном воображении, народного избранника, который всем покажет кузькину мать. Выходишь после нескольких медийных скандалов и обличительных расследований о твоем окружении, все журналисты на низком старте.

И здесь ты чувствуешь, что у тебя нет достаточного веса. Что тебя не защищает президентский статус (ты сам деконструировал его, предоставил ему новый контекст), ты не можешь удержать дистанцию с журналистами, тебя легко провоцируют, ты огрызаешься с позиции слабого, хамишь журналистам, а твой пресс-секретарь неумело пробует, но не может тебе помочь.

И тогда ты совершаешь ошибку: ты пытаешься помочь себе сам, придавая себе общественный вес словами: "я не главнокомандующий, а верховный главнокомандующий", "вы сейчас говорите с президентом Украины", "меня избрал народ". И это не работает. Это делает ситуацию еще хуже, совсем бессильной и жалкой. И создает такое впечатление у баристы. Действительно, вот именно так еще никогда не было.

Источник: Мирослава Барчук / Facebook

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