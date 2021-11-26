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Плей-офф отбора на ЧМ 2022. Соперником сборной Украины станет Шотландия

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Чемпионат мира пройдет в Катаре
Чемпионат мира пройдет в Катаре
Фото: ЕРА

26 ноября в Цюрихе (Швейцария) прошла жеребьевка плей-офф европейского отбора на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре. Ее трансляцию вел сайт УЕФА.

Сборная Украины была в корзине несеяных команд вместе с Австрией, Польшей, Северной Македонией, Турцией и Чехией.

В корзине сеяных находились Италия, Португалия, Россия, Уэльс, Швеция и Шотландия.

По итогам жеребьевки, следующим соперником Украины станет сборная Шотландии.

Также в стыковых матчах сыграют:

  • Уэльс – Австрия;
  • Россия – Польша;
  • Швеция – Чехия;
  • Италия – Северная Македония;
  • Португалия – Турция.

Если Украина пройдет Шотландию, то за право выступать в финальной части чемпионата мира будет бороться с победителем пары Уэльс – Австрия.

Контекст:

Отборочный турнир в Европе сборная Украины завершила на втором месте в группе D, пропустив вперед только действующих чемпионов мира, сборную Франции. Именно французы напрямую вышли в финальный турнир чемпионата мира в Катаре.

Чтобы попасть на чемпионат мира 2022, сборная Украины должна победить в двух стыковых матчах раунда плей-офф – в полуфинале и финале.

Финальная часть чемпионата мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Теги: футбол, сборная Украины, чемпионат мира, Цюрих, чемпионат мира по футболу 2022, плей-офф, жеребьевка, ЧМ 2022, турнир
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