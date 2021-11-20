Футбольная сборная Украины улучшила позиции в рейтинге ФИФА

Сборная Украины пробилась в плей-офф отбора на чемпионат мира Фото: ЕРА

Предыдущий рейтинг был опубликован 21 октября, тогда украинская команда также поднялась на одну позицию.

За это время украинские футболисты сыграли два матча: один – в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года (выиграли на выезде у Боснии и Герцеговины со счетом 2:0 и вышли в плей-офф-раунд отбора), второй – товарищеский, со сборной Болгарии (1:1).

Три лидера рейтинга ФИФА остались неизменными: Бельгия – первая, Бразилия – вторая, Франция – третья.

На четвертое место вышла сборная Англии, которая вместе со сборной Аргентины отодвинула ранее занимавшую четвертую позицию Италию на шестое место.