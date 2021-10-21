Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА

По сравнению с рейтингом за 16 сентября украинская команда поднялась на одну позицию.

За это время украинские футболисты сыграли два матча, оба в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года: выиграли на выезде у Финляндии (2:1) и сыграли дома вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1).

Два лидера рейтинга ФИФА остались неизменными: Бельгия – первая, Бразилия – вторая.

На третье место вышла находящаяся в одной отборочной группе с Украиной сборная Франции, которая ранее была четвертой.

Англия, занимавшая третье место в сентябрьском рейтинге, опустилась на пятое место, пропустив на четвертое Италию.

Скриншот: fifa.com

Скриншот: fifa.com