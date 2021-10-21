Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА

По сравнению с рейтингом за 16 сентября украинская команда поднялась на одну позицию.
За это время украинские футболисты сыграли два матча, оба в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года: выиграли на выезде у Финляндии (2:1) и сыграли дома вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1).
Два лидера рейтинга ФИФА остались неизменными: Бельгия – первая, Бразилия – вторая.
На третье место вышла находящаяся в одной отборочной группе с Украиной сборная Франции, которая ранее была четвертой.
Англия, занимавшая третье место в сентябрьском рейтинге, опустилась на пятое место, пропустив на четвертое Италию.
Следующий матч сборная Украины сыграет 11 ноября со сборной Болгарии – встреча будет товарищеской.