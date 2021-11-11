Сборная Украины по футболу в очередной раз сыграла вничью, в Одессе – против Болгарии

Счет поединка в Одессе на 35-й минуте открыл форвард гостей Радослав Кирилов. Он воспользовался ошибками "сине-желтых" в защите.

Имея множество голевых моментов по ходу матча, сборная Украины отыгралась ближе к концу поединка. На 79-й минуте Тарас Степаненко "поймал мяч" на ногу и отправил его в левую девятку ворот команды Болгарии – 1:1.

Как отмечается на сайте УЕФА, сборная Украины нанесла 36 ударов по воротам соперника, из них 14 – в створ. Один раз украинцы попали в штангу. Болгары ответили четырьмя ударами – один в створ.

16 ноября в Зенице сборная Украины сыграет заключительный поединок отборочного турнира на чемпионат мира 2022 в группе D против команды Боснии и Герцеговины.