Сборная Украины по футболу в очередной раз сыграла вничью, в Одессе – против Болгарии

Счет поединка в Одессе на 35-й минуте открыл форвард гостей Радослав Кирилов. Он воспользовался ошибками "сине-желтых" в защите.
Имея множество голевых моментов по ходу матча, сборная Украины отыгралась ближе к концу поединка. На 79-й минуте Тарас Степаненко "поймал мяч" на ногу и отправил его в левую девятку ворот команды Болгарии – 1:1.
Как отмечается на сайте УЕФА, сборная Украины нанесла 36 ударов по воротам соперника, из них 14 – в створ. Один раз украинцы попали в штангу. Болгары ответили четырьмя ударами – один в створ.
16 ноября в Зенице сборная Украины сыграет заключительный поединок отборочного турнира на чемпионат мира 2022 в группе D против команды Боснии и Герцеговины.
После семи матчей украинская команда имеет в активе девять очков (одна победа и шесть ничьих) и занимает второе место в группе D после сборной Франции, у которой 12 набранных очков в шести сыгранных поединках.
Для выхода в плей-офф отборочного турнира на чемпионат мира 2022 команде тренера Александра Петракова необходима победа, при условии, что сборная Финляндии не наберет больше четырех очков в двух поединках – против Боснии (13 ноября) и Франции (16 ноября).
Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.