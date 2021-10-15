Глава ФИФА предложил Израилю и Палестине совместно провести чемпионат мира 2030

Инфантино считает, что о проведении совместного чемпионата можно мечтать Фото: EPA

Инфантино отметил, что об этом можно мечтать.

"Учитывая подписание "соглашений Авраама", почему не провести турнир в Израиле и соседних ближневосточных странах, включая Палестину?" – сказал он.

Представитель Беннета сообщил, что глава ФИФА высказал идею о том, что Израиль мог бы провести чемпионат мира по футболу вместе с другими странами региона, в первую очередь с Объединенными Арабскими Эмиратами.

The Telegraph отметил, что визит Инфантино в Израиль был воспринят палестинцами негативно. Они отменили встречу между главой ФИФА и Палестинской футбольной ассоциацией.