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Глава ФИФА предложил Израилю и Палестине совместно провести чемпионат мира 2030

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Инфантино считает, что о проведении совместного чемпионата можно мечтать
Инфантино считает, что о проведении совместного чемпионата можно мечтать
Фото: EPA

Президент ФИФА Джанни Инфантино провел встречу с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом и предложил ему провести чемпионат мира по футболу в 2030 году в Израиле и соседних странах, включая территорию Палестины. Об этом 13 октября написал The Telegraph.

Инфантино отметил, что об этом можно мечтать.

"Учитывая подписание "соглашений Авраама", почему не провести турнир в Израиле и соседних ближневосточных странах, включая Палестину?" – сказал он.

Представитель Беннета сообщил, что глава ФИФА высказал идею о том, что Израиль мог бы провести чемпионат мира по футболу вместе с другими странами региона, в первую очередь с Объединенными Арабскими Эмиратами.

The Telegraph отметил, что визит Инфантино в Израиль был воспринят палестинцами негативно. Они отменили встречу между главой ФИФА и Палестинской футбольной ассоциацией.

Контекст:

С момента провозглашения независимости в 1948 году Израиль находится в состоянии конфликта с арабскими странами, несмотря на фактическое расположение в одном регионе. Особенно напряженные отношения у Израиля с палестинцами, которые являются арабами, но не имеют своего собственного государства и территорий. Арабские страны считают Израиль захватчиком Палестины и агрессором.

Палестинская администрация разорвала связи с Израилем в 2020 году из-за плана тогдашнего премьер-министра Беньямина Нетаньяху по поводу аннексии значительной части Западного берега. Эту территорию палестинцы хотят себе для будущего независимого государства вместе с сектором Газа. Связи восстановили в ноябре, после того как от плана аннексии отказались.

Израиль и Палестина регулярно обмениваются ракетными ударами. Особо сильно их отношения обострились в мае 2021 года из-за судебного решения о выселении нескольких палестинских семей из района Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. Протесты переросли в столкновения между протестующими палестинцами и евреями.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), представители ХАМАС запустили в сторону населенных пунктов в Израиле 4340 ракет. Большинство ракет перехватила система противоракетной обороны "Железный купол". В ответ Израиль атаковал цели в секторе Газа.

Военные ЦАХАЛ заявили, что в ходе 11 дней конфликта на Ближнем Востоке разрушили более 100 км туннелей в секторе Газа и убили около 225 членов ХАМАС и "Палестинского исламского джихада", в частности 25 старших командиров, сообщает The Times of Israel. По данным минздрава Палестины, жертвами конфликта стали 230 жителей сектора Газа, около 1710 человек получили ранения. В Израиле погибло 12 человек, более 350 человек получили ранения.

Теги: футбол, Израиль, Палестина, ФИФА, чемпионат мира, чемпионат, Джанни Инфантино
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