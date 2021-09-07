Израиль атаковал завод по производству ракет ХАМАС

Самолет израильских ВВС ударил по заводу по производству ракет ХАМАС, а также по бетонному заводу в Хан-Юнисе. Бетон, изготовленный на заводе, был использован для строительства сети подземных террористических туннелей ХАМАС.

As Israelis prepared to celebrate the Jewish New Year today, Hamas launched arson balloons and ignited fires in Israel with the intention of terrorizing civilians.



In response, we struck a Hamas rocket manufacturing site and military compound in Gaza. — Israel Defense Forces (@IDF) September 6, 2021

Эти объекты были расположены в центре гражданского района в секторе Газа, недалеко от культурных объектов, мечетей и водоснабжения.

Атаки ЦАХАЛ стали ответом на действия палестинского движения ХАМАС, которое запустило воздушные шары с зажигательными смесями на территорию Израиля. В результате произошло несколько пожаров на юге страны.