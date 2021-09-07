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Израиль атаковал завод по производству ракет ХАМАС

Удары совершили заводу по производству ракет и бетонному заводу (архив)
Удары совершили заводу по производству ракет и бетонному заводу (архив)
Фото: EPA

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по нескольким целям в секторе Газа. Об этом 7 сентября израильские войска сообщили в Twitter, подробности рассказало издание The Jerusalem Post.

Самолет израильских ВВС ударил по заводу по производству ракет ХАМАС, а также по бетонному заводу в Хан-Юнисе. Бетон, изготовленный на заводе, был использован для строительства сети подземных террористических туннелей ХАМАС.

Эти объекты были расположены в центре гражданского района в секторе Газа, недалеко от культурных объектов, мечетей и водоснабжения.

Атаки ЦАХАЛ стали ответом на действия палестинского движения ХАМАС, которое запустило воздушные шары с зажигательными смесями на территорию Израиля. В результате произошло несколько пожаров на юге страны.

Контекст:

С момента провозглашения независимости в 1948 году Израиль находится в состоянии конфликта с арабскими странами, несмотря на фактическое расположение в одном регионе. Особенно напряженные отношения у Израиля с палестинцами, которые являются арабами, но не имеют своего собственного государства и территорий. Арабские страны считают Израиль захватчиком Палестины и агрессором.

Палестинская администрация разорвала связи с Израилем в 2020 году из-за плана тогдашнего премьер-министра Беньямина Нетаньяху по поводу аннексии значительной части Западного берега. Эту территорию палестинцы хотят себе для будущего независимого государства вместе с сектором Газа. Связи восстановили в ноябре, после того как от плана аннексии отказались. 

Израиль и Палестина регулярно обмениваются ракетными ударами. Особо сильно их отношения обострились в мае из-за судебного решения о выселении нескольких палестинских семей из района Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. Протесты переросли в столкновения между протестующими палестинцами и евреями.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), представители ХАМАС запустили в сторону населенных пунктов в Израиле 4340 ракет. Большинство ракет перехватила система противоракетной обороны "Железный купол". В ответ Израиль атаковал цели в секторе Газа.

Военные ЦАХАЛ заявили, что в ходе 11 дней конфликта на Ближнем Востоке разрушили более 100 км туннелей в секторе Газа и убили около 225 членов ХАМАС и "Палестинского исламского джихада", в частности 25 старших командиров, сообщает The Times of Israel. По данным минздрава Палестины, жертвами конфликта стали 230 жителей сектора Газа, около 1710 человек получили ранения. В Израиле погибло 12 человек, более 350 человек получили ранения.

Теги: Израиль, Палестина, сектор Газа, ХАМАС, авиаудар, ЦАХАЛ
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