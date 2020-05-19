Израиль готовится аннексировать Западный берег реки Иордан

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху говорил о намерении распространить суверенитет Израиля на Западный берег реки Иордан в сентябре 2019 года.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании Кнессета объявил о намерении аннексировать Западный берег реки Иордан. Стенограмма выступления главы правительства на заседании 17 мая опубликована (.doc) на сайте Кнессета.

Говоря об израильских поселениях на Западном берегу, Нетаньяху отметил: "Пришло время распространить суверенитет [Израиля] на районы, которые являются колыбелью еврейского народа, и вписать еще одну славную главу в историю сионизма".

Израиль оккупировал Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим, Газу и Голанские высоты после победы в войне 1967 года. В 1980 году Израиль провел аннексию Восточного Иерусалима, а в 1981 году – Голанских высот. Большинство стран мира не признают израильский суверенитет на этих землях.

Резолюция Совета Безопасности ООН от 2016 года требует от Израиля прекратить поселенческую деятельность на Западном берегу реки Иордан. Правительство Израиля отказывается следовать этой резолюции.

После признания Соединенными Штатами суверенитета Израиля над Голанскими высотами в марте 2019 года Нетаньяху говорил о возможной аннексии Иудеи и Самарии на Западном берегу.

В сентябре 2019-го Нетаньяху заявил, что закон о распространении суверенитета Израиля на Западный берег реки Иордан будет принят, если его переизберут на пост главы правительства. В ООН подчеркивали, что такой шаг Израиля стал бы "серьезным нарушением международного права".