Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Израиль готовится аннексировать Западный берег реки Иордан

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху говорил о намерении распространить суверенитет Израиля на Западный берег реки Иордан в сентябре 2019 года.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Нетаньяху анонсировал аннексию Западного берега реки Иордан
Нетаньяху анонсировал аннексию Западного берега реки Иордан
Фото: EPA

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании Кнессета объявил о намерении аннексировать Западный берег реки Иордан. Стенограмма выступления главы правительства на заседании 17 мая опубликована (.doc) на сайте Кнессета.

Говоря об израильских поселениях на Западном берегу, Нетаньяху отметил: "Пришло время распространить суверенитет [Израиля] на районы, которые являются колыбелью еврейского народа, и вписать еще одну славную главу в историю сионизма".

Израиль оккупировал Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим, Газу и Голанские высоты после победы в войне 1967 года. В 1980 году Израиль провел аннексию Восточного Иерусалима, а в 1981 году – Голанских высот. Большинство стран мира не признают израильский суверенитет на этих землях.

Резолюция Совета Безопасности ООН от 2016 года требует от Израиля прекратить поселенческую деятельность на Западном берегу реки Иордан. Правительство Израиля отказывается следовать этой резолюции.

После признания Соединенными Штатами суверенитета Израиля над Голанскими высотами в марте 2019 года Нетаньяху говорил о возможной аннексии Иудеи и Самарии на Западном берегу.

В сентябре 2019-го Нетаньяху заявил, что закон о распространении суверенитета Израиля на Западный берег реки Иордан будет принят, если его переизберут на пост главы правительства. В ООН подчеркивали, что такой шаг Израиля стал бы "серьезным нарушением международного права".

Теги: Израиль, ООН, Иерусалим, Биньямин Нетаньяху, аннексия, Голанские высоты, Кнессет, Западный берег реки Иордан
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
У трехлетнего сына Pink после COVID-19 появилась аллергия на продукты
У трехлетнего сына Pink после COVID-19 появилась аллергия на продукты
Беременная Alyosha определилась с концертами. Выступления в трех украинских городах отменили
Беременная Alyosha определилась с концертами. Выступления в трех украинских городах отменили
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал 66-летнего отца
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал 66-летнего отца
"Наслаждайтесь и мыслите масштабно". Питт поздравил выпускников университета, в котором когда-то учился сам
"Наслаждайтесь и мыслите масштабно". Питт поздравил выпускников университета, в котором когда-то учился сам
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS