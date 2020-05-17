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Кнессет утвердил новое правительство Израиля. Для его формирования потребовалось 500 дней

За последний год в Израиле трижды проходили внеочередные выборы в Кнессет, но партиям не удавалось договориться о формировании правительства. Под угрозой четвертого за год роспуска парламента нынешний премьер Биньямин Нетаньяху и лидер оппозиции Бени Ганц создали "ротационное правительство".

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Нетаньяху будет премьером в ближайшие полгода
Нетаньяху будет премьером в ближайшие полгода
Фото: EPA

Парламент Израиля (Кнессет) 17 мая выразил вотум доверия так называемому ротационному правительству во главе с лидерами партий "Ликуд" Биньямином Нетаньяху и "Кахоль Лаван" Бени Ганцем. Как сообщает NEWSru.co.il, за проголосовали 73 депутата, против – 46.

"После более 500 дней политического кризиса в Израиле есть избранное правительство, получившее доверие Кнессета", – заявил после голосования спикер парламента Ярив Левин.

После члены правительства принесли присягу.

Посты в кабмине Израиля разделены в основном между представителями партий "Ликуд" и "Кахоль Лаван", несколько должностей получили также представители более мелких партий.

Сопредседателями правительства стали действующий премьер Биньямин Нетаньяху и его главный оппонент – лидер "Кахоль Лаван" Бени Ганц. Ожидается, что Нетаньяху будет премьером первые полгода, затем его сменит Ганц.

Политический кризис в Израиле продолжался примерно полтора года.

26 декабря 2018 года Кнессет принял решение о самороспуске и назначении досрочных выборов из-за разногласий по поводу правительственного законопроекта о призыве в армию ортодоксальных иудеев.

Голосование состоялось в апреле 2019 года – по итогам ни одна из партий не смогла получить достаточное количество мест в парламенте для формирования правительства. Та же ситуация повторилась в сентябре 2019-го и марте 2020-го.

Если бы "Ликуд" и "Кахоль Лаван" не смогли договориться, в стране назначили бы четвертые за год внеочередные выборы в Кнессет.

Теги: Израиль, выборы, оппозиция, правительство, Биньямин Нетаньяху, Кнессет, Бени Ганц
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