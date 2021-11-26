В Минздраве прогнозируют, что четвертая волна COVID-19 в Украине закончится к Новому году

За все время пандемии в Украине заболело 3,4 млн человек Фото: ЕРА

"Судя по тенденциям и прогнозам, конец декабря будет действительно эпидемически более спокойным, чем начало ноября. Мы видим, что области, находящиеся в "красной" зоне, будут из нее выходить. Некоторые "красные" зоны останутся, но это точно не будет ухудшение эпидситуации", – подчеркнул Кузин.

По его словам, страна уже прошла пик нынешней волны коронавируса.

"К Новому году волна уже должна выйти за территорию Украины. По тем прогнозам, которые мы используем, показатели заболеваемости и госпитализации приходятся на середину ноября. Мы сейчас почти перешли пик показателей. Даже добавление нескольких областей к "красному" уровню не будет влиять на общеукраинскую статистику, учитывая, что большие регионы будут возвращаться в "оранжевую" или даже "желтую" зону", – отметил Кузин.