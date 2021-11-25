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Чтобы преодолеть пандемию коронавируса, нужно вакцинировать 70% всего населения – ВОЗ

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По состоянию на 25 ноября в мире сделали более 7,82 млрд прививок от коронавируса
По состоянию на 25 ноября в мире сделали более 7,82 млрд прививок от коронавируса
Фото: ЕРА

Для преодоления пандемии коронавируса необходимо вакцинировать 70% населения Земли. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава украинского бюро Всемирной организации здравоохранения доктор Ярно Хабихт.

"Что сейчас очень важно, так это поставленные нами цели: 40% должны быть вакцинированы к концу года и 70% всего населения – к лету 2022 года. Это нужно, чтобы преодолеть пандемию и выйти из этой ситуации. Еще один важный аспект заключается в том, как мы можем охватить вакцинацией тех, кто действительно уязвим. Это пожилые люди и те, у кого есть хронические заболевания, такие как болезни сердца, диабет и рак. Нам нужно проделать большую работу, чтобы достучаться до них", – подчеркнул Хабихт.

Он отметил, что наиболее сложные случаи заболевания с последующей госпитализацией фиксируются среди невакцинированных.

"Сейчас мы видим, что в Украине 24% всего населения вакцинировано двумя дозами и 31% – по крайней мере одной. Но это равно 24% в возрастной группе старше 60 лет. То есть нам нужно сделать гораздо больше, чтобы достучаться до них. И то же самое с 80+, а это бабушки и дедушки многих украинцев. Теперь нам нужно приложить усилия, чтобы защитить их. Это так важно потому, что серьезные случаи заболевания с госпитализацией – это те, кто не вакцинирован. Нам нужно защитить наших сограждан в Украине: пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Благодаря этому мы сможем преодолеть пандемию. Нам нужно охватить 70% всего населения. Но в старших возрастных группах этот показатель может быть еще выше", – сказал Хабихт.

Контекст:

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, говорили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

За все время пандемии в Украине заболело 3,38 млн человек, умерли от болезни – 83,5 тыс. 

В стране зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

Всего с начала вакцинальной кампании одну дозу в Украине получили более 13 млн человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – более 10,4 млн человек.

В обновленном меморандуме, заключенном между Украиной и МВФ, говорится, что Украина планирует вакцинировать против коронавируса минимум 17 млн граждан до конца 2021 года.

По состоянию на 25 ноября в мире сделали более 7,82 млрд прививок от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Теги: Украина, ВОЗ, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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