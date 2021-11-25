Чтобы преодолеть пандемию коронавируса, нужно вакцинировать 70% всего населения – ВОЗ

По состоянию на 25 ноября в мире сделали более 7,82 млрд прививок от коронавируса Фото: ЕРА

"Что сейчас очень важно, так это поставленные нами цели: 40% должны быть вакцинированы к концу года и 70% всего населения – к лету 2022 года. Это нужно, чтобы преодолеть пандемию и выйти из этой ситуации. Еще один важный аспект заключается в том, как мы можем охватить вакцинацией тех, кто действительно уязвим. Это пожилые люди и те, у кого есть хронические заболевания, такие как болезни сердца, диабет и рак. Нам нужно проделать большую работу, чтобы достучаться до них", – подчеркнул Хабихт.

Он отметил, что наиболее сложные случаи заболевания с последующей госпитализацией фиксируются среди невакцинированных.

"Сейчас мы видим, что в Украине 24% всего населения вакцинировано двумя дозами и 31% – по крайней мере одной. Но это равно 24% в возрастной группе старше 60 лет. То есть нам нужно сделать гораздо больше, чтобы достучаться до них. И то же самое с 80+, а это бабушки и дедушки многих украинцев. Теперь нам нужно приложить усилия, чтобы защитить их. Это так важно потому, что серьезные случаи заболевания с госпитализацией – это те, кто не вакцинирован. Нам нужно защитить наших сограждан в Украине: пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Благодаря этому мы сможем преодолеть пандемию. Нам нужно охватить 70% всего населения. Но в старших возрастных группах этот показатель может быть еще выше", – сказал Хабихт.