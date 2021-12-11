ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Яценюк об угрозе РФ: Речь идет о выживании Украины. Цель россиян – уничтожить украинскую государственность

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Яценюк: Россияне имеют одну очень четкую цель забрать всю Украину и уничтожить украинскую государственность
Яценюк: Россияне имеют одну очень четкую цель – забрать всю Украину и уничтожить украинскую государственность
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк не согласен с мнением, что судьбу Украины решают РФ и США.

Об этом он заявил 10 декабря в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", отвечая на вопрос о переговорах между президентами США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным. 

"Я категорически хочу не согласиться с таким комментарием по той причине, что нельзя ставить США на один уровень с Россией. Потому что США делают все, чтобы Украина восстановила свою территориальную целостность. Это россияне напали на Украину, а американцы – те, кто помогает Украине. Человек в студии сказал, что неизвестно, является ли сегодняшняя война вопросом выживания украинцев. Я скажу свой ответ: речь идет вообще о выживании Украины как таковой. Потому что россияне имеют одну очень четкую цель. Их цель – забрать всю Украину и уничтожить украинскую государственность. И в рамках этой войны Украина борется не одна, а с внешним миром", – сказал Яценюк.

По его мнению, Байден достиг дипломатической победы на этом этапе. 

"Он консолидировал весь мир. Ведь это Байден звонил всем лидерам ЕС, отправлял директора ЦРУ в Москву", – пояснил Яценюк, заявив, что президент США и его администрация "били в колокола", понимая, что если поступить так, как было в 2014 году, то РФ пойдет дальше. 

"Я думаю, что американская администрация сделала выводы с 2014 года", – добавил Яценюк.

Контекст:

Байден и Путин провели разговор по защищенному каналу видеосвязи 7 декабря. Он продлился более двух часов.

В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

Байден после видеоконференции с Путиным провел переговоры с лидерами Германии, Франции, Великобритании и Италии, сообщил его советник по нацбезопасности Джейк Салливан. Он отметил, что 9 декабря глава Белого дома позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому. Комментируя слова Салливана, журналист BuzzFeed Кристофер Миллер рассказал, что в Офисе президента Украины ему говорили, что надеялись на звонок Байдена 7 декабря.

Байден и Зеленский побеседовали 9 декабря, разговор продлился полтора часа. В целом это была "очень теплая беседа, очень откровенная", заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Байден во время беседы c Зеленским отметил, что США, их союзники и партнеры привержены принципу "никаких решений или обсуждений по Украине без Украины". Глава Белого дома подчеркнул, что решение о вступлении в НАТО – это только решение украинского народа.  

Лидеры двух стран также призвали РФ снизить напряжение, поскольку дипломатия – лучший способ добиться прогресса, сообщили в Белом доме.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, Арсений Яценюк, Украина, НАТО, Джо Байден, Свобода слова Савика Шустера
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Приставили пистолет к голове". Судья "Танцев со звездами" Чмерковский рассказал об ограблении матери
"Приставили пистолет к голове". Судья "Танцев со звездами" Чмерковский рассказал об ограблении матери
"Да снимите вы уже все с себя", "Зажигалочка". Полякова оголила декольте и пах на вручении музыкальной премии
"Да снимите вы уже все с себя", "Зажигалочка". Полякова оголила декольте и пах на вручении музыкальной премии
"Очень женственная". 47-летняя жена Виталия Кличко показала свой зимний портрет
"Очень женственная". 47-летняя жена Виталия Кличко показала свой зимний портрет
  Нежный мусс из ряженки с персиком. Рецепт необычного десерта
  Нежный мусс из ряженки с персиком. Рецепт необычного десерта
"Кайфовая", "Киска". Каменских снялась в облегающем грудь и живот платье
"Кайфовая", "Киска". Каменских снялась в облегающем грудь и живот платье
  "Я в этот праздник верю". alyona alyona в новом клипе снялась голой в ванне с лапшой – певица посвятила трек хейтерам. Видео
  "Я в этот праздник верю". alyona alyona в новом клипе снялась голой в ванне с лапшой – певица посвятила трек хейтерам. Видео
"Уже сейчас можно получить 100 монет в подарок". Группа Kazka презентовала собственную валюту с использованием технологии блокчейн
"Уже сейчас можно получить 100 монет в подарок". Группа Kazka презентовала собственную валюту с использованием технологии блокчейн
  "Видя дома порядочную женщину, я слышала гадости от соседей. Дети плевали мне в глаза". Власова рассказала о своей матери
  "Видя дома порядочную женщину, я слышала гадости от соседей. Дети плевали мне в глаза". Власова рассказала о своей матери
"Ох и орех, так и просится на грех". Глюк'oZa прогнулась и выставила пятую точку перед фотографом
"Ох и орех, так и просится на грех". Глюк'oZa прогнулась и выставила пятую точку перед фотографом
  "Я на самом деле родилась не в Геническе. Это фейк". Мендель рассказала правду о своем рождении
  "Я на самом деле родилась не в Геническе. Это фейк". Мендель рассказала правду о своем рождении
"Сиськи больше стали". Дорофеева снялась в кружевном белье
"Сиськи больше стали". Дорофеева снялась в кружевном белье
48-летняя Хайди Клум засветила роскошную грудь в расстегнутом пиджаке
48-летняя Хайди Клум засветила роскошную грудь в расстегнутом пиджаке
Селена Гомес корчила рожицы и показывала язык, но ее фото снова собрали более 5 млн лайков
Селена Гомес корчила рожицы и показывала язык, но ее фото снова собрали более 5 млн лайков
Мейхер рассказала, в какой стране уже 10 лет проживает ее мать Галина Грановская
Мейхер рассказала, в какой стране уже 10 лет проживает ее мать Галина Грановская
Илон Маск решил сменить работу, и инфлюенсерам и блогерам уже стоит начинать переживать
Илон Маск решил сменить работу, и инфлюенсерам и блогерам уже стоит начинать переживать
  Morgenshtern ответил на обвинения Следкома РФ в торговле наркотиками в своем новом клипе. Видео
  Morgenshtern ответил на обвинения Следкома РФ в торговле наркотиками в своем новом клипе. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Баба-огонь". 41-летняя Семенович засветила сосок (121860)
2
"Ну и красотка. Огонь!" Бадоева снялась без бюстгальтера (104557)
3
"Дала обещание потихоньку возвращаться к жизни". Экс-судья "МастерШеф" Татьяна Литвинова рассказала о тяжелом разводе (92908)
4
"Вот это сына вымахал". 53-летний Пресняков показал своих сыновей от Орбакайте и Подольской (86010)
5
"Леська что вытворяет!" "Давай уже домой". Никитюк крупным планом показала на отдыхе голую грудь (64156)
6
"К власти придут старые" и другие предсказания мольфарки из Карпат. Топ-5 популярных видео украинского YouTube (53670)
7
"Ангел красивый". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в мини-юбке подняла ногу перед камерой (49132)
8
"Прекрасный холмик ниже пупка", "Какая фигурка сексуальная". Ани Лорак позировала на тренировке с голым животом (44078)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS