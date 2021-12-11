Яценюк об угрозе РФ: Речь идет о выживании Украины. Цель россиян – уничтожить украинскую государственность

Об этом он заявил 10 декабря в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", отвечая на вопрос о переговорах между президентами США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я категорически хочу не согласиться с таким комментарием по той причине, что нельзя ставить США на один уровень с Россией. Потому что США делают все, чтобы Украина восстановила свою территориальную целостность. Это россияне напали на Украину, а американцы – те, кто помогает Украине. Человек в студии сказал, что неизвестно, является ли сегодняшняя война вопросом выживания украинцев. Я скажу свой ответ: речь идет вообще о выживании Украины как таковой. Потому что россияне имеют одну очень четкую цель. Их цель – забрать всю Украину и уничтожить украинскую государственность. И в рамках этой войны Украина борется не одна, а с внешним миром", – сказал Яценюк.

По его мнению, Байден достиг дипломатической победы на этом этапе.

"Он консолидировал весь мир. Ведь это Байден звонил всем лидерам ЕС, отправлял директора ЦРУ в Москву", – пояснил Яценюк, заявив, что президент США и его администрация "били в колокола", понимая, что если поступить так, как было в 2014 году, то РФ пойдет дальше.

"Я думаю, что американская администрация сделала выводы с 2014 года", – добавил Яценюк.