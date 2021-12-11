Байден в начале своей каденции старался избегать конфронтации с Россией – журналист

"Байден и его команда – когда они пришли к власти, у них была довольно четкая позиция, что главный вызов ХХІ века – это Китай. Вся верхушка команды Байдена, которая занимается международной политикой и безопасностью, – они были единогласно сторонниками этой теории. Они хотели сдерживать Россию, помогать при возможности Украине, но не ставить вопросы Украины и России приоритетными", – сказал журналист.

По его словам, последние недели показали, что Россия не дает этого сделать.

"Россия с помощью военных маневров [у границ Украины] не дает администрации Байдена оставить без внимания эту проблематику. Последние недели мы видим активность, активную роль играет сам Байден", – отметил Шустер.

Он добавил, что тень импичмента экс-президента США Дональда Трампа и скандал, в который был втянут сын Байдена, формируют общественное мнение об Украине, в том числе в Белом доме.

"Думаю, что команда Байдена так или иначе видит Украину через призму этого скандала. Он огорчил команду Байдена. И это играло роль, особенно в начале каденции Байдена... Думаю, он более осторожно относился к Украине", – уточнил журналист.

Шустер сказал, что избиратели Байдена хотят, чтобы приоритетными для него были внутренние проблемы США – экономика, пандемия коронавируса. По словам журналиста, то, что в последнюю неделю Байден ведет переговоры с союзниками, с президентом РФ Владимиром Путиным, президентом Украины Владимиром Зеленским, – это "позитивный знак о том, что американская сторона начала обращать нужное внимание на эти вопросы".