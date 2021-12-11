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ПОЛИТИКА

Байден в начале своей каденции старался избегать конфронтации с Россией – журналист

Избиратели Байдена хотят, чтобы приоритетными для него были внутренние проблемы США, заявил журналист
Избиратели Байдена хотят, чтобы приоритетными для него были внутренние проблемы США, заявил журналист
Фото: EPA

В начале своей каденции президент США Джо Байден не хотел активно заниматься украинской проблематикой и старался избегать конфронтации с Россией. Об этом 10 декабря в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" заявил американский журналист Саймон Шустер.

"Байден и его команда – когда они пришли к власти, у них была довольно четкая позиция, что главный вызов ХХІ века – это Китай. Вся верхушка команды Байдена, которая занимается международной политикой и безопасностью, – они были единогласно сторонниками этой теории. Они хотели сдерживать Россию, помогать при возможности Украине, но не ставить вопросы Украины и России приоритетными", – сказал журналист.

По его словам, последние недели показали, что Россия не дает этого сделать.

"Россия с помощью военных маневров [у границ Украины] не дает администрации Байдена оставить без внимания эту проблематику. Последние недели мы видим активность, активную роль играет сам Байден", – отметил Шустер.

Он добавил, что тень импичмента экс-президента США Дональда Трампа и скандал, в который был втянут сын Байдена, формируют общественное мнение об Украине, в том числе в Белом доме.

"Думаю, что команда Байдена так или иначе видит Украину через призму этого скандала. Он огорчил команду Байдена. И это играло роль, особенно в начале каденции Байдена... Думаю, он более осторожно относился к Украине", – уточнил журналист.

Шустер сказал, что избиратели Байдена хотят, чтобы приоритетными для него были внутренние проблемы США – экономика, пандемия коронавируса. По словам журналиста, то, что в последнюю неделю Байден ведет переговоры с союзниками, с президентом РФ Владимиром Путиным, президентом Украины Владимиром Зеленским, – это "позитивный знак о том, что американская сторона начала обращать нужное внимание на эти вопросы".

Контекст:

9 сентября 2019 года главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – Демократическая партия) объявили о начале расследования сообщений о попытках тогдашнего президента США Дональда Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечали, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

24 сентября спикер Палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента президента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении Трампа на Зеленского во время июльского телефонного разговора.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Из нее следовало, что Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына своего соперника на президентских выборах 2020 года Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию". Зеленский заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему "не подталкивали", и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

Трамп называл расследование демократов "охотой на ведьм" и настаивал, что не давил на Зеленского. В итоге Палата представителей объявила ему импичмент, а Сенат отклонил обе статьи обвинения.

Теги: Россия, США, Украина, Джо Байден, Белый дом, Хантер Байден, Свобода слова Савика Шустера
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