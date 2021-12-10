"Зеленский, как бы ни пытался, не выглядит уверенно". Данилюк назвал ошибку украинских властей в общении с населением в период эскалации

Данилюк: Общество всегда ориентируется на власть, президента, который должен поставить четкие ориентиры и выглядеть уверенно. Мы не в такой ситуации. Зеленский, как бы ни пытался, не выглядит уверенно Фото: Шустер online / Facebook

Он высказал мнение, что украинское общество сейчас разделено на две части – на тех, кто верит в угрозу войны и сильно волнуется из-за этого, и тех, кто не верит "или устал верить за восемь лет".

"Все равно вероятность войны есть. Возможно, это не 100%, возможно, не 70%. Для кого-то это может быть 20%. Даже если 20% – каждый сознательный человек должен понимать, что это правда, реальность. К этому нужно готовиться", – сказал Данилюк.

Экс-секретарь СНБО заявил, что каждый гражданин должен продумать свои действия на случай вторжения – "с позиции ответственного гражданина, сына, дочери, отца". "Такой диалог должен состояться в каждой семье, среди друзей. Тогда мы будем более готовы, тогда Россия будет понимать, что мы более готовы", – подчеркнул он.

Данилюк добавил, что в Украине нет инструкций, как гражданам действовать, но правительство "должно в ближайшее время издать их".

"Потому что абсолютно безответственно держать людей в тени, неправильно, когда общество разделено на две части. Какой самый большой прокол власти в такой ситуации? Общество всегда ориентируется на власть, президента, который должен поставить четкие ориентиры и выглядеть уверенно, говорить не то, что "ничего страшного нет", а что "мы готовы". И демонстрировать всем, что мы готовы. К сожалению, мы не в такой ситуации. Зеленский, как бы ни пытался, не выглядит уверенно. Но это значит, что тогда это задача каждого гражданина. Другого выхода нет", – резюмировал он.