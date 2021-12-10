Угроза вторжения РФ, переговоры Байдена с Путиным и Зеленским. 10 декабря в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

В ходе программы будут говорить о том, грозит ли Украине полномасштабное вторжение России, о переговорах президента США Джо Байдена с главой Кремля Владимиром Путиным, о том, почему Байден позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому только через двое суток после этих переговоров, о выдаче партбилетов "Единой России" главарям боевиков "ДНР" и "ЛНР" и реакции на заявления украинских разведчиков, сделанные в ходе прошлого эфира "Свободы слова Савика Шустера". Об этом сообщили на странице "Шустер online" в Facebook.

На программу приглашены:

пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко;

премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк;

экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк;

сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко;

нардеп от "Голоса" Сергей Рахманин;

бывший министр обороны Украины Степан Полторак;

экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин;

волонтер, общественный деятель и телеведущий Сергей Притула;

корреспондент журнала TIME Саймон Шустер;

командующий объединенным штабом вооруженных сил Грузии в 2006–2008 годах Заза Гогава;

старший сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд;

российский политик и правозащитник Лев Шлосберг.

Трансляция ток-шоу начнется в 21.00.

ВИДЕО

Видео: Shuster online / YouTube