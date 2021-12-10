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Угроза вторжения РФ, переговоры Байдена с Путиным и Зеленским. 10 декабря в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

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Программа Савика Шустера начнется в 21.00
Программа Савика Шустера начнется в 21.00
Фото: Шустер online / Facebook

Вечером 3 декабря в эфире каналов "Украина" и "Украина 24", а также YouTube-канала Shuster online выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

В ходе программы будут говорить о том, грозит ли Украине полномасштабное вторжение России, о переговорах президента США Джо Байдена с главой Кремля Владимиром Путиным, о том, почему Байден позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому только через двое суток после этих переговоров, о выдаче партбилетов "Единой России" главарям боевиков "ДНР" и "ЛНР" и реакции на заявления украинских разведчиков, сделанные в ходе прошлого эфира "Свободы слова Савика Шустера". Об этом сообщили на странице "Шустер online" в Facebook.

На программу приглашены: 

  • пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко;
  • премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк;
  • экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк;
  • сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко;
  • нардеп от "Голоса" Сергей Рахманин;
  • бывший министр обороны Украины Степан Полторак;
  • экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин;
  • волонтер, общественный деятель и телеведущий Сергей Притула;
  • корреспондент журнала TIME Саймон Шустер;
  • командующий объединенным штабом вооруженных сил Грузии в 2006–2008 годах Заза Гогава;
  • старший сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд;
  • российский политик и правозащитник Лев Шлосберг. 

Трансляция ток-шоу начнется в 21.00. 

ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube
Контекст:

Программа "Свобода слова Савика Шустера" выходит на телеканале "Украина" по пятницам с сентября 2019 года.

Шустер работает на украинском телевидении с 2005 года. В разные годы его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Арсений Яценюк, Петр Порошенко, Сергей Рахманин, Андерс Аслунд, Юрий Бойко, Павел Климкин, Сергей Притула, Свобода слова Савика Шустера
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