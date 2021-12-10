Угроза вторжения РФ, переговоры Байдена с Путиным и Зеленским. 10 декабря в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

В ходе программы будут говорить о том, грозит ли Украине полномасштабное вторжение России, о переговорах президента США Джо Байдена с главой Кремля Владимиром Путиным, о том, почему Байден позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому только через двое суток после этих переговоров, о выдаче партбилетов "Единой России" главарям боевиков "ДНР" и "ЛНР" и реакции на заявления украинских разведчиков, сделанные в ходе прошлого эфира "Свободы слова Савика Шустера". Об этом сообщили на странице "Шустер online" в Facebook.
На программу приглашены:
Трансляция ток-шоу начнется в 21.00.
Программа "Свобода слова Савика Шустера" выходит на телеканале "Украина" по пятницам с сентября 2019 года.
Шустер работает на украинском телевидении с 2005 года. В разные годы его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1".