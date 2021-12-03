"Оскорбление от Зеленского вызвало гнев". Бутусов извинился за эмоции на пресс-марафоне и подтвердил свои слова

По его словам, свои извинения он принесет также на сегодняшней телепередаче "Свобода слова Савика Шустера", трансляция которой начнется в 21.00.

"Я приношу глубокие извинения перед гражданами Украины за свои эмоции на пресс-конференции и проявление неуважения к президенту Украины, которого избрали украинские граждане. А также за то, что ограничил возможности своих коллег задать вопросы. Извиняюсь только за эмоции и только перед гражданами и коллегами, но смысл моих слов был правильный, и я ни от одного слова не отказываюсь, я говорил про Зеленского правду и про его окружение правду", – заявил Бутусов.

Он пообещал сказать о действиях президента "еще больше".

"Мое возмущение было вызвано ложью и оскорблениями, которыми бросался господин Зеленский против меня и против украинских военнослужащих – сотрудников ГУР МО (Главного управления разведки Минобороны Украины. – "ГОРДОН"). Зеленский заявил, что я первым опубликовал видео удара [беспилотника] Bayraktar 26 октября и якобы вследствие этого погибли украинские воины. Меня до глубины души оскорбило такое обвинение. Восемь лет все, что я делал, было направлено на помощь украинской армии, и такое ничем не обоснованное оскорбление от главы государства вызвало у меня гнев", – объяснил Бутусов.

Журналист подчеркнул, что будет в суде "доказывать свою невиновность и вранье Зеленского" и заставит главу государства "заплатить моральный ущерб, который пойдет на помощь нашим воинам".