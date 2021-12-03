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"Оскорбление от Зеленского вызвало гнев". Бутусов извинился за эмоции на пресс-марафоне и подтвердил свои слова

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Бутусов пообещал сказать о действиях президента "еще больше"
Бутусов пообещал сказать о действиях президента "еще больше"
Фото: wikipedia.org

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил, что проявил излишние эмоции на пресс-марафоне президента Украины Владимира Зеленского 26 ноября. Об этом журналист написал 3 декабря в Facebook.

По его словам, свои извинения он принесет также на сегодняшней телепередаче "Свобода слова Савика Шустера", трансляция которой начнется в 21.00.

"Я приношу глубокие извинения перед гражданами Украины за свои эмоции на пресс-конференции и проявление неуважения к президенту Украины, которого избрали украинские граждане. А также за то, что ограничил возможности своих коллег задать вопросы. Извиняюсь только за эмоции и только перед гражданами и коллегами, но смысл моих слов был правильный, и я ни от одного слова не отказываюсь, я говорил про Зеленского правду и про его окружение правду", – заявил Бутусов.

Он пообещал сказать о действиях президента "еще больше".

"Мое возмущение было вызвано ложью и оскорблениями, которыми бросался господин Зеленский против меня и против украинских военнослужащих – сотрудников ГУР МО (Главного управления разведки Минобороны Украины. – "ГОРДОН"). Зеленский заявил, что я первым опубликовал видео удара [беспилотника] Bayraktar 26 октября и якобы вследствие этого погибли украинские воины. Меня до глубины души оскорбило такое обвинение. Восемь лет все, что я делал, было направлено на помощь украинской армии, и такое ничем не обоснованное оскорбление от главы государства вызвало у меня гнев", – объяснил Бутусов.

Журналист подчеркнул, что будет в суде "доказывать свою невиновность и вранье Зеленского" и заставит главу государства "заплатить моральный ущерб, который пойдет на помощь нашим воинам".

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6775583722481866

Контекст:

26 ноября Зеленский на пресс-марафоне обвинил Бутусова в смертях на Донбассе из-за публикации видео с беспилотником Bayraktar. "Вы первый человек, который показал информацию относительно ответа нашего, украинского дрона по незаконным формированиям на временно оккупированном Донбассе... На вашей совести – гибели людей. После этого сколько было на нас атак и бомб сброшено дронами!" – сказал президент.

Эти обвинения журналист назвал лживыми. После пресс-марафона Бутусов сказал, что его пригласили на это мероприятие ради дискредитации. Он сообщил, что будет судиться с Зеленским.

В Генштабе ВСУ отметили, что использовать Bayraktar приказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный "с целью принуждения врага к прекращению огня". "Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск. После этого обстрелы украинских позиций прекратились", – объяснили в Генштабе.

В Кремле считают, что поставки Украине Турцией беспилотников Bayraktar могут "привести к дестабилизации" на линии разграничения на Донбассе. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турцию тут не за что винить.

Германия выразила обеспокоенность увеличением интенсивности боевых действий на Донбассе, а также сообщением о применении ВСУ ударного беспилотника Bayraktar. К позиции Германии присоединилась Франция.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что перед тем, как применить ударный беспилотник Bayraktar на Донбассе, украинские военнослужащие выполнили все процедуры коммуникации с ОБСЕ. Он подчеркнул, что Украина ничего не нарушила и применила право на самозащиту. "На месте партнеров я бы был прежде всего обеспокоен тем, что гаубица, которая запрещена Минскими договоренностями, находилась там, где она не должна была находиться", – подчеркнул глава МИД Украины.

Зеленский 29 октября сказал, что Украина защищала свою территорию и действовала согласно договоренностям о режиме прекращения огня.

Посольство США в Украине отметило, что риторика России способствует эскалации на Донбассе.

Теги: Юрий Бутусов, беспилотники, Владимир Зеленский, журналисты, пресс-конференция, Свобода слова Савика Шустера, Bayraktar
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