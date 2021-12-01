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Бутусов: После обвинения в причастности к ведению агрессивной войны меня даже не допросили

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Обвинения в ведении агрессивной войны сделаны ради пиара Зеленского, считает Бутусов
Обвинения в ведении агрессивной войны сделаны ради пиара Зеленского, считает Бутусов
Фото: Юрій Бутусов / Facebook

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) после того, как главного редактора издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова обвинили в причастности к ведению агрессивной войны, даже не позвонили журналисту. Об этом Бутусов проинформировал, выступая 1 декабря на акции протеста "Защити Украину – останови переворот", сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Хочу вас проинформировать, что после того, как мне сообщили о причастности к такому тяжкому преступлению (ведение агрессивной войны), за эти три дня ни один сотрудник Государственного бюро расследований мне не позвонил даже. Представьте себе, человек ведет якобы агрессивную войну против неизвестной страны, а его даже не допрашивают, не вызывают в правоохранительные органы. Все это сделано ради пиара [президента Украины Владимира] Зеленского", – сказал Бутусов.

Контекст:

Бутусов 27 ноября, в День памяти жертв Голодомора, в Facebook опубликовал видео, на котором сделал выстрел из артиллерийского орудия. Позже он уточнил, что видео "снято очень давно, на тренировке подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины... в строгом соответствии с действующими конвенциями и запретами".

В ГБР 28 ноября заявили, что проверят законность действий Бутусова на опубликованном видео. По мнению правоохранителей, обнародование подобных материалов "наносит ущерб информбезопасности государства и позволяет представителям государства-агрессора усиливать давление на Украину".

Следователи открыли производство по ст. 414 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) и ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

После реакции известных людей в соцсетях в ГБР уточнили, что не открывали уголовного производства против Бутусова. В ведомстве отметили, что "предметом расследования является установление обстоятельств, кто и при каких условиях допустил гражданское лицо к оружию".

Теги: Украина, оружие, Юрий Бутусов, артиллерия, обвинение, войска, ГБР
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