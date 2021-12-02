Бутусов заявил, что подаст в суд на Госбюро расследований

"Буду подавать иск в суд на президента [Украины Владимира] Зеленского за его ложь и буду подавать иск против Государственного бюро расследований за незаконное возбуждение уголовного дела против меня по ст. 437 (развязывание и ведение агрессивной войны)", – сказал он.
Журналист подчеркнул, что "это тяжкая статья, это новая статья, она применяется с 2015 года только против российских военных преступников, против террористов".
"По этой статье очень легко выдают санкцию суда на прослушивание, на слежку… После таких тяжких обвинений, которые высказал президент на пресс-конференции, я должен использовать все площадки для того, чтобы продемонстрировать, что это абсолютно незаконные действия президента против журналиста. Я собираюсь это доказать в суде и привлечь Зеленского к ответственности и опровержению информации в том же месте, где он меня оболгал", – объяснил Бутусов.
Ранее в тот же день журналист говорил, что в ГБР его не допрашивали.
Бутусов 27 ноября, в День памяти жертв голодоморов, в Facebook опубликовал видео, на котором сделал выстрел из артиллерийского орудия. Позже он уточнил, что видео "снято очень давно, на тренировке подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины... в строгом соответствии с действующими конвенциями и запретами".
В ГБР 28 ноября заявили, что проверят законность действий Бутусова на опубликованном видео. По мнению правоохранителей, обнародование подобных материалов "наносит ущерб информбезопасности государства и позволяет представителям государства-агрессора усиливать давление на Украину".
Следователи открыли производство по ст. 414 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) и ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.
После реакции известных людей в соцсетях в ГБР уточнили, что не открывали уголовного производства против Бутусова. В ведомстве отметили, что "предметом расследования является установление обстоятельств, кто и при каких условиях допустил гражданское лицо к оружию".
Ранее, 26 ноября, Зеленский на пресс-марафоне обвинил Бутусова в смертях на Донбассе из-за публикации видео с беспилотником Bayraktar. "Вы первый человек, который показал информацию относительно ответа нашего, украинского дрона по незаконным формированиям на временно оккупированном Донбассе... На вашей совести – гибели людей. После этого сколько было на нас атак и бомб сброшено дронами!" – сказал президент.
Эти обвинения журналист назвал лживыми. После пресс-марафона Бутусов сказал, что его пригласили на это мероприятие ради дискредитации. Он сообщил, что будет судиться с Зеленским.