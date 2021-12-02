Бутусов заявил, что подаст в суд на Госбюро расследований

"Буду подавать иск в суд на президента [Украины Владимира] Зеленского за его ложь и буду подавать иск против Государственного бюро расследований за незаконное возбуждение уголовного дела против меня по ст. 437 (развязывание и ведение агрессивной войны)", – сказал он.

Журналист подчеркнул, что "это тяжкая статья, это новая статья, она применяется с 2015 года только против российских военных преступников, против террористов".

"По этой статье очень легко выдают санкцию суда на прослушивание, на слежку… После таких тяжких обвинений, которые высказал президент на пресс-конференции, я должен использовать все площадки для того, чтобы продемонстрировать, что это абсолютно незаконные действия президента против журналиста. Я собираюсь это доказать в суде и привлечь Зеленского к ответственности и опровержению информации в том же месте, где он меня оболгал", – объяснил Бутусов.

Ранее в тот же день журналист говорил, что в ГБР его не допрашивали.