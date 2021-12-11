Грузинский генерал сравнил ситуацию в Грузии в 2008 году с тем, что происходит в Украине сейчас

Чанкотадзе: Украина, как я знаю, тоже западный вектор выбирает. Поэтому Россия будет идти на всякого рода провокации Фото: ЕРА (архив)

Ведущий вспомнил о провокациях, которые совершала РФ в отношении Украины в последнее время, и спросил, похоже ли это на ситуацию в Грузии в 2008 году, иле речь идет о другом сценарии.

Чанкотадзе сказал, что России не понравилось то, что страна во времена президентства Михаила Саакашвили заняла прозападный и проевропейский политический вектор.

"Та же ситуация политическая в Украине сейчас. Потому что Украина, как я знаю, тоже западный вектор выбирает. Поэтому Россия будет идти на всякого рода провокации. [...] Самое главное – это индикаторы. Для нас индикатором было то, что до начала боевых действий на Северном Кавказе проводились полномасштабные учения "Кавказ 2008", недалеко от тоннеля на южно-осетинской стороне была построена учебная база, где готовились местные сепаратисты. Мирное население – население Цхинвали и близлежащих сел – было вывезено за неделю из мест, где будут проводиться боевые операции. Так что все эти индикаторы мы видели и было ясно, что войны не избежать", – заявил он.

Чанкотадзе отметил, что когда командующий 58-й армией Северокавказского военного округа РФ генерал-лейтенант Анатолий Хрулев был ранен, за двое суток порядка 50 тыс. военных были в Цхинвали.

"58-я армия была основной ударной силой оккупантов, сверху их прикрывала 4-я воздушная армия. Они через двое суток были на территории Цхинвали. То есть это уже заранее некоторые части были на территории Грузии, пересекли государственную территорию Грузии. Это и есть объявление войны", – сказал Чанкотадзе.

Анализируя ситуацию в Украине, грузинский генерал отметил, что первый такой индикатор, свидетельствующий о подготовке оккупантами к войне – создание запасов материальных средств, горючего, боеприпасов, разворачивание медицинских госпиталей в тылу.

"Я слушал выступающих и согласен, что эти индикаторы срабатывают, и я согласен, что надо надеяться только на свою силу, надо дать отпор", – добавил он.