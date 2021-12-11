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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Грузинский генерал сравнил ситуацию в Грузии в 2008 году с тем, что происходит в Украине сейчас

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Чанкотадзе: Украина, как я знаю, тоже западный вектор выбирает. Поэтому Россия будет идти на всякого рода провокации
Чанкотадзе: Украина, как я знаю, тоже западный вектор выбирает. Поэтому Россия будет идти на всякого рода провокации
Фото: ЕРА (архив)

Начальник объединенного штаба вооруженных сил Грузии в 2009–2012 годах генерал-лейтенант Деви Чанкотадзе в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" рассказал, какие индикаторы в 2008 году свидетельствовали о том, что войны с Россией не избежать.

Ведущий вспомнил о провокациях, которые совершала РФ в отношении Украины в последнее время, и спросил, похоже ли это на ситуацию в Грузии в 2008 году, иле речь идет о другом сценарии.  

Чанкотадзе сказал, что России не понравилось то, что страна во времена президентства Михаила Саакашвили заняла прозападный и проевропейский политический вектор. 

"Та же ситуация политическая в Украине сейчас. Потому что Украина, как я знаю, тоже западный вектор выбирает. Поэтому Россия будет идти на всякого рода провокации. [...] Самое главное – это индикаторы. Для нас индикатором было то, что до начала боевых действий на Северном Кавказе проводились полномасштабные учения "Кавказ 2008", недалеко от тоннеля на южно-осетинской стороне была построена учебная база, где готовились местные сепаратисты. Мирное население – население Цхинвали и близлежащих сел – было вывезено за неделю из мест, где будут проводиться боевые операции. Так что все эти индикаторы мы видели и было ясно, что войны не избежать", – заявил он. 

Чанкотадзе отметил, что когда командующий 58-й армией Северокавказского военного округа РФ генерал-лейтенант Анатолий Хрулев был ранен, за двое суток порядка 50 тыс. военных были в Цхинвали. 

"58-я армия была основной ударной силой оккупантов, сверху их прикрывала 4-я воздушная армия. Они через двое суток были на территории Цхинвали. То есть это уже заранее некоторые части были на территории Грузии, пересекли государственную территорию Грузии. Это и есть объявление войны", – сказал Чанкотадзе. 

Анализируя ситуацию в Украине, грузинский генерал отметил, что первый такой индикатор, свидетельствующий о подготовке оккупантами к войне – создание запасов материальных средств, горючего, боеприпасов, разворачивание медицинских госпиталей в тылу.  

"Я слушал выступающих и согласен, что эти индикаторы срабатывают, и я согласен, что надо надеяться только на свою силу, надо дать отпор", – добавил он.

Контекст:

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже РФ признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Кроме России это сделали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. Согласно грузинскому законодательству, Абхазия и Южная Осетия – оккупированные РФ территории.

В ходе конфликта, как пишет "Грузия Online", погибло 408 граждан Грузии (170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД и 224 гражданских лица), 2232 человека получили ранения.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

В 2021 году российско-украинский конфликт обострился. РФ в конце марта начала наращивать войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам "ДНР" и "ЛНР" территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

В РФ утверждали, что накопленные силы будут задействованы в учениях, а позже вернутся в места постоянной дислокации. В мае газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной оставалось еще примерно 80 тыс. военных, что было наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма.

В конце октября американские СМИ вновь начали сообщать, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. В Минобороны Украины поначалу говорили, что каких-либо изменений на границе не произошло и украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск. Но 21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". По его оценке, вблизи украинской границы сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. 8 декабря Путин и президент США Джо Байден провели двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

По информации Bloomberg, администрация Байдена будет добиваться от Германии остановки газопровода "Северный поток – 2", который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход Украины, если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Грузия, Южная Осетия, российская агрессия, война в Украине, Цхинвали, Свобода слова Савика Шустера
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