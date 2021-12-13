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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин чувствует угрозу не столько от экспансии НАТО, сколько от демократии в Украине – экс-посол США в РФ Макфол

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Макфол: Если люди из мифической единой нации могут получить демократию, иметь свободу выборов, независимые медиа, гражданское общество, Путину будет сложно удерживать легитимность в России
Макфол: Если люди из мифической единой нации могут получить демократию, иметь свободу выборов, независимые медиа, гражданское общество, Путину будет сложно удерживать легитимность в России
Фото: EPA

Главной угрозой для президента РФ Владимира Путина является не расширение НАТО на восток, а демократическая Украина, он мечтает, чтобы демократия в Украине потерпела крах, считает экс-посол США в России, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол. Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

Макфол отметил, что наблюдает за Путиным уже долгое время, писал о нем и даже встречался с ним, когда работал на правительство США, но не знает, чего хочет Путин, и не поверит никому, кто говорит, что знает. 

"Я бы сказал о нескольких вещах, которые я понимаю. Мне кажется, что Путин чувствует угрозу не столько от экспансии НАТО в Украине, сколько от демократии в Украине. Это угроза номер один для него. Поскольку угроза НАТО не реальна, мы видим дискуссии вокруг этого, которые длятся уже много времени", – сказал Макфол.

По его мнению, это нельзя назвать реальным движением в НАТО, "но вот что реально, так это украинская демократия". 

"У Путина есть своя теория по мировому устройству. Он считает, что украинцы и россияне – это представители одной нации. И он знает, как это – управлять Россией, когда у нее есть сильный лидер, консервативные ценности и все это называется автократией. И если люди из мифической единой нации могут получить эту демократию, иметь свободу выборов, независимые медиа, гражданское общество, ему будет сложно удерживать свою легитимность в России", – пояснил бывший посол.

По мнению Макфола, Путин мечтает, чтобы демократия в Украине потерпела крах, и давно работает над этим с помощью стратегии, рассчитанной на длительное время, и таких инструментов, как медиа, социальные сети, деньги и группы гражданского общества.

"Но он решил использовать военные силы для того, чтобы дестабилизировать Украину. И есть, конечно, более краткосрочные вещи, которые касаются того, чтобы дестабилизировать США и повышать ставки", – отметил американский дипломат. 

Макфол был послом США в РФ с января 2012 года по февраль 2014 года. С 2016 года Макфол находится в санкционном списке в РФ и не имеет возможности бывать в России. Из-за этого дипломат, по его словам, был вынужден прекратить посвященную российской тематике научную деятельность.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". По оценке украинской разведки, вблизи границы сосредоточено более 90 тыс. российских военнослужащих.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. 7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, демократия, Майкл Макфол
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