Путин чувствует угрозу не столько от экспансии НАТО, сколько от демократии в Украине – экс-посол США в РФ Макфол

Макфол: Если люди из мифической единой нации могут получить демократию, иметь свободу выборов, независимые медиа, гражданское общество, Путину будет сложно удерживать легитимность в России Фото: EPA

Макфол отметил, что наблюдает за Путиным уже долгое время, писал о нем и даже встречался с ним, когда работал на правительство США, но не знает, чего хочет Путин, и не поверит никому, кто говорит, что знает.

"Я бы сказал о нескольких вещах, которые я понимаю. Мне кажется, что Путин чувствует угрозу не столько от экспансии НАТО в Украине, сколько от демократии в Украине. Это угроза номер один для него. Поскольку угроза НАТО не реальна, мы видим дискуссии вокруг этого, которые длятся уже много времени", – сказал Макфол.

По его мнению, это нельзя назвать реальным движением в НАТО, "но вот что реально, так это украинская демократия".

"У Путина есть своя теория по мировому устройству. Он считает, что украинцы и россияне – это представители одной нации. И он знает, как это – управлять Россией, когда у нее есть сильный лидер, консервативные ценности и все это называется автократией. И если люди из мифической единой нации могут получить эту демократию, иметь свободу выборов, независимые медиа, гражданское общество, ему будет сложно удерживать свою легитимность в России", – пояснил бывший посол.

По мнению Макфола, Путин мечтает, чтобы демократия в Украине потерпела крах, и давно работает над этим с помощью стратегии, рассчитанной на длительное время, и таких инструментов, как медиа, социальные сети, деньги и группы гражданского общества.

"Но он решил использовать военные силы для того, чтобы дестабилизировать Украину. И есть, конечно, более краткосрочные вещи, которые касаются того, чтобы дестабилизировать США и повышать ставки", – отметил американский дипломат.

Макфол был послом США в РФ с января 2012 года по февраль 2014 года. С 2016 года Макфол находится в санкционном списке в РФ и не имеет возможности бывать в России. Из-за этого дипломат, по его словам, был вынужден прекратить посвященную российской тематике научную деятельность.