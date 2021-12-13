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"Манипуляция фактами". МИД Украины ответил на претензии Путина по активам СССР

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В МИД напомнили, что соглашение, по которому РФ взяла на себя весь долг СССР в обмен на все его активы, не было ратифицировано ни Россией, ни Украиной
В МИД напомнили, что соглашение, по которому РФ взяла на себя весь долг СССР в обмен на все его активы, не было ратифицировано ни Россией, ни Украиной
Фото: depositphotos.com

В Министерстве иностранных дел Украины считают манипуляцией заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что Украина якобы не передала России зарубежные активы бывшего Советского Союза. Об этом спикер МИД Олег Николенко сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Распределение советского имущества регулируется Договором о правопреемстве по внешнему государственному долгу и активам СССР от 1991 года. Согласно договору, доля нашего государства в общей сумме долга и активов СССР составляет 16,37%", – сказал Николенко.

Он напомнил, что в 1994 году Украина и Россия подписали так называемое соглашение о "нулевом варианте", согласно которому РФ обязалась выплатить украинскую долю во внешнем государственном долге СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года. Со своей стороны Украина должна была передать России свою долю в активах СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года.

"В то же время игнорирование российской стороной законных требований предоставить информацию о стоимости украинских активов, которые должны были передаваться, сделало невозможной ратификацию соглашения Верховной Радой Украины. Этот документ не вступил в силу ни для Украины, ни для РФ. Следовательно, говорить о невыполнении каких-либо обязательств без надлежащего правового процесса кажется необоснованным", – подчеркнул Николенко.

Контекст:

После распада СССР, в соответствии с Венской конвенцией, на Россию приходилось 61,34% его имущества, на Украину – 16,37%. Впоследствии Россия заключила с экс-республиками так называемое соглашение о "нулевом варианте", по которому она взяла на себя весь долг СССР в обмен на все его активы.

Соглашение с Украиной не вступило в силу, потому что Верховная Рада дважды отказалась его ратифицировать, требуя от РФ точных данных о стоимости имущества СССР на 1991 год.

В марте 2014 года после Революции достоинства в Украине тогдашний премьер Арсений Яценюк заявил, что раздел имущества после выхода Украины из состава СССР был фактически не завершен, поэтому Украина подготовит соответствующие правовые документы о выражении претензии к РФ, которая незаконно оставила имущество за собой.

В августе 2014 года Кабинет Министров создал комиссию по защите интересов Украины в вопросе возвращения имущества бывшего СССР, принадлежащего Украине, отмечает "Украинская правда".

В МИД РФ тогда заявляли, что Москва оставляет за собой право настаивать на немедленной компенсации Украиной $20 млрд в случае, если Киев возвращается к проблеме "нулевого варианта".

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин заявил в фильме "Россия. Новейшая история", что Россия взяла на себя обязательство погасить все долги бывшего СССР за все бывшие союзные республики "в расчете на то, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего Советского Союза", однако Украина этого не сделала.

Теги: Владимир Путин, СССР, МИД Украины, долги, активы, имущество, Олег Николенко, соглашение
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