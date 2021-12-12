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Путин заявил, что по перспективным разработкам вооружения Россия стала "номер один в мире"

Путин напомнил, что у РФ есть гиперзвуковое оружие
Путин напомнил, что у РФ есть гиперзвуковое оружие
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин заявил в интервью для фильма "Россия. Новейшая история", что страна "стала номер один в мире" по перспективным разработкам традиционных вооружений. Фильм вышел 12 декабря на телеканале "Россия 1", сообщает ТАСС.

Глава Кремля в фильме говорит, что в то же время по носителям и количеству ракетных боезарядов между Россией и Соединенными Штатами установился "примерный паритет".

"Интерфакс" пишет, что Путин в фильме упоминает и гиперзвуковое оружие, которое разрабатывается в России. По его словам, когда у других ведущих военных государств появится такое же оружие, Россия уже будет обладать средствами борьбы с ним.

Путин утверждает, что у гиперзвукового оружия, которое имеется в РФ, "скорости такие, что взять их невозможно", и назвал положение России "уникальным".

В этом же фильме Путин признался, что в 1990-е годы подрабатывал таксистом в Ленинграде (сейчас это Санкт-Петербург).

Контекст:

Гиперзвуковое оружие – ракетное вооружение, способное осуществлять полет в атмосфере с гиперзвуковой скоростью (большей или равной 6120 км/ч), а также маневрировать с использованием аэродинамических сил.

1 марта 2018 года Путин сообщал, что Россия разработала новое гиперзвуковое оружие. По его словам, авиационно-ракетный комплекс получил название "Кинжал" и с 1 декабря 2017 года приступил "к несению опытно-боевого дежурства".

В сентябре 2020 года на тот момент президент США Дональд Трамп заявлял, что Россия украла у США информацию о "суперпупергиперзвуковой" ракете.

В августе 2021 года Китай протестировал гиперзвуковую ракету с ядерным зарядом. Позже в Пекине опровергли эту информацию.

Гиперзвуковое оружие уже испытывают в США, но не все запуски являются успешными.

Теги: Россия, Владимир Путин, оружие, фильм, вооружение, ракеты, перспективы, гиперзвуковое оружие
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