Путин заявил, что по перспективным разработкам вооружения Россия стала "номер один в мире"

Глава Кремля в фильме говорит, что в то же время по носителям и количеству ракетных боезарядов между Россией и Соединенными Штатами установился "примерный паритет".
"Интерфакс" пишет, что Путин в фильме упоминает и гиперзвуковое оружие, которое разрабатывается в России. По его словам, когда у других ведущих военных государств появится такое же оружие, Россия уже будет обладать средствами борьбы с ним.
Путин утверждает, что у гиперзвукового оружия, которое имеется в РФ, "скорости такие, что взять их невозможно", и назвал положение России "уникальным".
В этом же фильме Путин признался, что в 1990-е годы подрабатывал таксистом в Ленинграде (сейчас это Санкт-Петербург).
Гиперзвуковое оружие – ракетное вооружение, способное осуществлять полет в атмосфере с гиперзвуковой скоростью (большей или равной 6120 км/ч), а также маневрировать с использованием аэродинамических сил.
1 марта 2018 года Путин сообщал, что Россия разработала новое гиперзвуковое оружие. По его словам, авиационно-ракетный комплекс получил название "Кинжал" и с 1 декабря 2017 года приступил "к несению опытно-боевого дежурства".
В сентябре 2020 года на тот момент президент США Дональд Трамп заявлял, что Россия украла у США информацию о "суперпупергиперзвуковой" ракете.
В августе 2021 года Китай протестировал гиперзвуковую ракету с ядерным зарядом. Позже в Пекине опровергли эту информацию.
Гиперзвуковое оружие уже испытывают в США, но не все запуски являются успешными.