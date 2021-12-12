Путин заявил, что по перспективным разработкам вооружения Россия стала "номер один в мире"

Путин напомнил, что у РФ есть гиперзвуковое оружие Фото: ЕРА

Глава Кремля в фильме говорит, что в то же время по носителям и количеству ракетных боезарядов между Россией и Соединенными Штатами установился "примерный паритет".

"Интерфакс" пишет, что Путин в фильме упоминает и гиперзвуковое оружие, которое разрабатывается в России. По его словам, когда у других ведущих военных государств появится такое же оружие, Россия уже будет обладать средствами борьбы с ним.

Путин утверждает, что у гиперзвукового оружия, которое имеется в РФ, "скорости такие, что взять их невозможно", и назвал положение России "уникальным".

В этом же фильме Путин признался, что в 1990-е годы подрабатывал таксистом в Ленинграде (сейчас это Санкт-Петербург).