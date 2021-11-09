Бульвар Шоубиз
 
09 ноября, 2021
 
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Алек Болдуин призвал полицию контролировать использование оружия на съемках

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21 октября Болдуин во время съемок фильма случайно застрелил оператора
21 октября Болдуин во время съемок фильма случайно застрелил оператора
Фото: alecbaldwininsta / Instagram

Голливудский актер Алек Болдуин, который несколько дней назад застрелил на съемках фильма "Ржавчина" американского оператора украинского происхождения Галину Хатчинс, заявил, что на киноплощадках даже с бутафорским оружием должна присутствовать полиция. Об этом он написал 8 ноября в Twitter и продублировал пост на своей странице в Instagram.

"Съемки каждого фильма или сериала, в котором используется оружие, фальшивое или другое, должны иметь на площадке полицейского, нанятого производством, чтобы специально следить за безопасностью оружия", – написал Болдуин.

Контекст:

21 октября стало известно, что во время съемок вестерна "Ржавчина" с Алеком Болдуином в главной роли в США погибла 42-летняя оператор Галина Хатчинс. Она родилась и выросла в Украине. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза.

Инцидент произошел во время съемок одной из сцен фильма. Болдуину передали оружие, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. Однако в нем оказались боевые патроны.

После инцидента Болдуин в Twitter заявлял, что шокирован трагическим происшествием и полностью сотрудничает с полицией в расследовании этого дела.

Во время обыска съемочной площадки там нашли 500 патронов – смесь холостых, муляжей и предположительно боевых патронов, рассказал шериф округа Санта-Фе Адан Мендоза, пишет The Associated Press.

Фильм "Ржавчина" рассказывает историю преступника по имени Харланд Руст, который недавно узнал, что его 13-летний внук обвинен в случайном убийстве. После этого родственники предпринимают попытку покинуть штат. Находясь в Канзасе и его окрестностях, двое беглецов должны найти способ скрыться от американского маршала Вуда Хелма и охотника за головами Фентона (Проповедника) Лэнга.

Теги: кино, оружие, убийство, полиция, актер, Алек Болдуин
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