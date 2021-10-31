"Она была моим другом". Болдуин впервые после гибели Хатчинс пообщался с журналистами

Видео его общения с журналистами в штате Вирджиния опубликовал таблоид TMZ.

"Она [Хатчинс] была моим другом. В день, когда я приехал в Санта-Фе и начал сниматься, я пригласил ее и Джоэля [Соуза] на ужин. Мы были очень, очень хорошо отлаженной командой, вместе снимали фильм, а потом произошло это ужасное событие", – сказал актер.

Он назвал ситуацию с гибелью Хатчинс "событием одним на триллион". Болдуин рассказал, что встречался с мужем погибшей.

"Он шокирован, у него девятилетний сын. Мы постоянно с ним общаемся, потому что очень переживаем за его семью и ребенка", – сказал актер. Он отметил, что не может комментировать ход расследования.