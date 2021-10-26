Бульвар Шоубиз
 
26 октября, 2021
 
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"Разбитое сердце". Жена Болдуина впервые высказалась о застреленной им украинке

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Хилария Болдуин: Мое сердце с Галиной. Ее мужем. Ее сыном. Их семьей и близкими. И моим Алеком
Хилария Болдуин: Мое сердце с Галиной. Ее мужем. Ее сыном. Их семьей и близкими. И моим Алеком
Фото: hilariabaldwin / Instagram

Супруга голливудского актера Алека Болдуина, фитнес-тренер Хилария Болдуин 25 октября на своей странице в Instagram обнародовала пост о трагедии, случившейся на съемочной площадке, – когда ее муж случайно застрелил оператора украинского происхождения Галину Хатчинс.

"Мое сердце с Галиной. Ее мужем. Ее сыном. Их семьей и близкими. И моим Алеком. У меня нет слов. Потому что невозможно выразить шок и душевную боль о таком трагическом происшествии. Разбитое сердце. Потеря. Поддержка", – написала она.

Контекст:

21 октября стало известно, что во время съемок вестерна "Ржавчина" с Болдуином в главной роли в США погиб один из членов съемочной команды. Позже выяснилось, что это была 42-летняя оператор Галина Хатчинс. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза, он в больнице в критическом состоянии.

Инцидент произошел во время использования Болдуином оружия – оно случайно выстрелило. Съемки ленты приостановлены.

Погибшая Хатчинс родилась и выросла в Украине, ей было 42 года.

Фильм "Ржавчина" рассказывает историю преступника по имени Харланд Руст, который недавно узнал, что его 13-летний внук обвинен в случайном убийстве. После этого родственники предпринимают попытку покинуть штат. Находясь в Канзасе и его окрестностях, двое беглецов должны найти способ скрыться от американского маршала Вуда Хелма и его охотника за головами Фентона (Проповедника) Лэнга.

Теги: США, оружие, убийство, фильм, больница, Голливуд, актер, Алек Болдуин, трагедия, ранение, Хилария Болдуин, жена, украинки, происшествие
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