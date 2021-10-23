В оружии, из которого Болдуин застрелил оператора, был боевой патрон. Актер не знал об этом

Пистолет, из которого актер совершил выстрел, был одним из трех, которые оружейник фильма Ханна Гутьеррес-Рид установила на тележку возле деревянного строения, где разыгрывалась сцена из фильма. Холлс вытащил пистолет из тележки и принес его Болдуину, не зная, что оно было заряжено боевыми патронами.

В момент передачи Болдуину пистолета Холлс крикнул "холодное оружие", говорится в записях следствия. Это означало, что оружие безопасно и в нем нет боевых патронов.