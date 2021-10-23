Бульвар Шоубиз
 
23 октября, 2021
 
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Болдуин пришел на закрытую церемонию прощания с погибшим оператором Хатчинс – СМИ

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21 октября стало известно, что Болдуин случайно убил одного и ранил другого члена съемочной группы
21 октября стало известно, что Болдуин случайно убил одного и ранил другого члена съемочной группы
Фото: EPA

Голливудский актер Алек Болдуин, который случайно на съемках фильма выстрелил в оператора Галину Хатчинс, пришел на закрытую церемонию прощания с погибшей. Об этом 22 октября сообщило здание Showbiz 411.

Издание отмечает, что церемония состоялась в городе Санта-Фе штата Нью-Мексико. На нее пришли муж и сын погибшей. Также на церемонии заметили и Болдуина.

Международная гильдия кинематографистов Local 600 установила в Санта-Фе общественный мемориал в память Хатчинс.

Контекст:

21 октября стало известно, что во время съемок вестерна "Ржавчина" с Болдуином в главной роли в США погиб один из членов съемочной команды. Позже выяснилось, что это была 42-летняя оператор Галина Хатчинс. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза, он в больнице в критическом состоянии.

Инцидент произошел во время использования Болдуином оружия – оно случайно выстрелило. Съемки ленты приостановлены.

Погибшая Хатчинс родилась и выросла в Украине, ей было 42 года.

Фильм "Ржавчина" рассказывает историю преступника по имени Харланд Руст, который недавно узнал, что его 13-летний внук обвинен в случайном убийстве. После этого родственники предпринимают попытку покинуть штат. Находясь в Канзасе и его окрестностях, двое беглецов должны найти способ скрыться от американского маршала Вуда Хелма и его охотника за головами Фентона (Проповедника) Лэнга.

Теги: США, убийство, Алек Болдуин, прощание
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