"Галина вдохновляла всех нас своей страстью". Муж погибшей на съемках Хатчинс впервые прокомментировал случившееся

"Галина вдохновляла всех нас своей страстью и видением, а ее наследие слишком значимо, чтобы выразить его словами. Наша потеря огромна, и мы просим СМИ уважать частную жизнь моей семьи, пока мы справляемся с нашим горем. Мы благодарим всех за то, что поделились изображениями и историями из ее жизни", – написал Хатчинс в Twitter.

Пост Хатчинс сопроводил фотографией супруги с сыном.

Контекст:

21 октября стало известно, что во время съемок вестерна "Ржавчина" с Алеком Болдуином в главной роли в США погиб один из членов съемочной команды. Позже выяснилось, что это была 42-летняя оператор Галина Хатчинс. Она родилась и выросла в Украине. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза, он в больнице в критическом состоянии.

Инцидент произошел во время съемок одной из сцен фильма. Болдуину передали оружие, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. Однако в нем оказались боевые патроны.

После инцидента Болдуин в своих соцсетях заявил, что он шокирован трагическим происшествием и полностью сотрудничает с полицией в расследовании этого дела.

Фильм "Ржавчина" рассказывает историю преступника по имени Харланд Руст, который недавно узнал, что его 13-летний внук обвинен в случайном убийстве. После этого родственники предпринимают попытку покинуть штат. Находясь в Канзасе и его окрестностях, двое беглецов должны найти способ скрыться от американского маршала Вуда Хелма и его охотника за головами Фентона (Проповедника) Лэнга.