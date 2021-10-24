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24 октября, 2021
 
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В США основали мемориальную стипендию имени погибшей уроженки Украины Хатчинс

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Погибшей Хатчинс было 42 года
Погибшей Хатчинс было 42 года
Фото: halynahutchins / Instagram

Американский институт киноискусства (AFI) учредил стипендию имени Галины Хатчинс, которая трагически погибла во время съемок фильма "Ржавчина". Об этом говорится на сайте института.

"Мы обещаем сделать все, чтобы имя Галины Хатчинс жило в духе всех, кто стремится воплотить свои мечты в замечательных историях", – сообщается в институте.

Сейчас AFI собирает пожертвования для финансирования стипендии.

Супруг Хатчинс Мэтт в Twitter выразил благодарность за создание фонда и призвал всех, кто хочет почтить ее память, отправлять свои пожертвования в этот фонд.

Контекст:

21 октября стало известно, что во время съемок вестерна "Ржавчина" с Алеком Болдуином в главной роли в США погиб один из членов съемочной команды. Позже выяснилось, что это была 42-летняя оператор Галина Хатчинс. Она родилась и выросла в Украине. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза, он в больнице в критическом состоянии.

Инцидент произошел во время съемок одной из сцен фильма. Болдуину передали оружие, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. Однако в нем оказались боевые патроны.

После инцидента Болдуин в своих соцсетях заявил, что он шокирован трагическим происшествием и полностью сотрудничаем с полицией в расследовании этого дела.

Фильм "Ржавчина" рассказывает историю преступника по имени Харланд Руст, который недавно узнал, что его 13-летний внук обвинен в случайном убийстве. После этого родственники предпринимают попытку покинуть штат. Находясь в Канзасе и его окрестностях, двое беглецов должны найти способ скрыться от американского маршала Вуда Хелма и его охотника за головами Фентона (Проповедника) Лэнга.

Теги: США, кино, смерть, пожертвование, Алек Болдуин
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