В США основали мемориальную стипендию имени погибшей уроженки Украины Хатчинс

"Мы обещаем сделать все, чтобы имя Галины Хатчинс жило в духе всех, кто стремится воплотить свои мечты в замечательных историях", – сообщается в институте.

Сейчас AFI собирает пожертвования для финансирования стипендии.

Супруг Хатчинс Мэтт в Twitter выразил благодарность за создание фонда и призвал всех, кто хочет почтить ее память, отправлять свои пожертвования в этот фонд.

Thank you to Halyna's friends and mentors at AFI for establishing a scholarship to honor her memory and support aspiring female cinematographers. Anyone seeking to honor her memory, please direct your giving to this fund. https://t.co/I5ci67uleU — Matt Hutchins (@mhutchins) October 23, 2021