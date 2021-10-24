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24 октября, 2021
 
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Накануне гибели оператора Хатчинс на съемках "Ржавчины" случились два случайных выстрела – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Смертельный инцидент произошел на съемках ленты "Ржавчина"
Смертельный инцидент произошел на съемках ленты "Ржавчина"
Фото: halynahutchins / Instagram

За день до того, как голливудский актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс на съемках фильма "Ржавчина", на площадке уже случалась случайная стрельба. Об этом сообщает АBC, ссылаясь на одного из членов съемочной команды.

По словам собеседника канала, пожелавшего остаться анонимным, 21 октября на съемочной площадке в течение 10 минут произошли два случайных выстрела.

В тот же день большое количество людей из съемочной команды уволилось из соображений безопасности. 

Канал отмечает, что съемочная группа якобы неоднократно жаловалась на проблемы с безопасностью оружия, однако все обращения отклонялись продюсерами. Кроме того, команду беспокоило несоблюдение противоэпидемических мероприятий на съемочной площадке на фоне пандемии COVID-19.

В то же время киностудия Rust Movie Productions LLC заявила, что не знала о жалобах насчет безопасности оружия.

Контекст:

21 октября стало известно, что во время съемок вестерна "Ржавчина" с Болдуином в главной роли в США погиб один из членов съемочной команды. Позже выяснилось, что это была 42-летняя оператор Галина Хатчинс. Она родилась и выросла в Украине. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза, он в больнице в критическом состоянии.

Инцидент произошел во время съемок одной из сцен фильма. Болдуину передали оружие, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. Однако в нем оказались боевые патроны.

После инцидента Болдуин в своих соцсетях заявил, что он шокирован трагическим происшествием и полностью сотрудничаем с полицией в расследовании это дела.

Фильм "Ржавчина" рассказывает историю преступника по имени Харланд Руст, который недавно узнал, что его 13-летний внук обвинен в случайном убийстве. После этого родственники предпринимают попытку покинуть штат. Находясь в Канзасе и его окрестностях, двое беглецов должны найти способ скрыться от американского маршала Вуда Хелма и его охотника за головами Фентона (Проповедника) Лэнга.

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