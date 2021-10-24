Накануне гибели оператора Хатчинс на съемках "Ржавчины" случились два случайных выстрела – СМИ

По словам собеседника канала, пожелавшего остаться анонимным, 21 октября на съемочной площадке в течение 10 минут произошли два случайных выстрела.

В тот же день большое количество людей из съемочной команды уволилось из соображений безопасности.

Канал отмечает, что съемочная группа якобы неоднократно жаловалась на проблемы с безопасностью оружия, однако все обращения отклонялись продюсерами. Кроме того, команду беспокоило несоблюдение противоэпидемических мероприятий на съемочной площадке на фоне пандемии COVID-19.

В то же время киностудия Rust Movie Productions LLC заявила, что не знала о жалобах насчет безопасности оружия.