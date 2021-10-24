Накануне гибели оператора Хатчинс на съемках "Ржавчины" случились два случайных выстрела – СМИ

По словам собеседника канала, пожелавшего остаться анонимным, 21 октября на съемочной площадке в течение 10 минут произошли два случайных выстрела.
В тот же день большое количество людей из съемочной команды уволилось из соображений безопасности.
Канал отмечает, что съемочная группа якобы неоднократно жаловалась на проблемы с безопасностью оружия, однако все обращения отклонялись продюсерами. Кроме того, команду беспокоило несоблюдение противоэпидемических мероприятий на съемочной площадке на фоне пандемии COVID-19.
В то же время киностудия Rust Movie Productions LLC заявила, что не знала о жалобах насчет безопасности оружия.
21 октября стало известно, что во время съемок вестерна "Ржавчина" с Болдуином в главной роли в США погиб один из членов съемочной команды. Позже выяснилось, что это была 42-летняя оператор Галина Хатчинс. Она родилась и выросла в Украине. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза, он в больнице в критическом состоянии.
Инцидент произошел во время съемок одной из сцен фильма. Болдуину передали оружие, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. Однако в нем оказались боевые патроны.
После инцидента Болдуин в своих соцсетях заявил, что он шокирован трагическим происшествием и полностью сотрудничаем с полицией в расследовании это дела.
Фильм "Ржавчина" рассказывает историю преступника по имени Харланд Руст, который недавно узнал, что его 13-летний внук обвинен в случайном убийстве. После этого родственники предпринимают попытку покинуть штат. Находясь в Канзасе и его окрестностях, двое беглецов должны найти способ скрыться от американского маршала Вуда Хелма и его охотника за головами Фентона (Проповедника) Лэнга.