Застреливший оператора Болдуин подтвердил слова костюмера об отсутствии хаоса на съемках "Ржавчины"

Сама костюмер ограничила доступ к своей странице, но в шапке профиля указано, что на данный момент там размещены всего три публикации.

"Прочитайте это", – написал Болдуин под одним из обнародованных скринов.

"Истории, которые плетутся вокруг нас, о том, что мы были перегружены работой, а вокруг царили хаос и опасность, не соответствуют действительности", – заявила костюмер.

Ранее старший электрик, работавший на съемках этого фильма, Серж Светной на своей странице в Facebook заявил, что трагедия произошла по причине недосмотра и непрофессионализма.