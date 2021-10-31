"Мои дети в машине плачут". Болдуин попросил преследовавших его папарацци оставить в покое его семью

Болдуин остановился прямо на обочине дороги в штате Вермонт и вместе с женой Хиларией вышел к преследовавшим их папарацци. Актер сразу предупредил, что ему запрещено комментировать продолжающееся расследование, и добавил, что общается с полицией ежедневно. Он также рассказал, что погибшая оператором была его другом.

Актер заявил, что полностью поддерживает ужесточение мер безопасности на съемках, в частности, запрет настоящего оружия и боевых патронов.

Ответив на вопросы Болдуин попросил папарацци больше не преследовать его.

"Мои дети в машине плачут", – сказал он. А его супруга добавила, что это из-за того, что журналисты их преследуют и дети знают об этом.