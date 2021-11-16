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США обвинили РФ в безрассудном испытании противоспутникового оружия, в российском Минобороны ответили

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США опасаются, что обломки уничтоженного советского спутника "Космос-1408" могут повредить МКС
США опасаются, что обломки уничтоженного советского спутника "Космос-1408" могут повредить МКС
Фото: РОСКОСМОС / Twitter

Государственный департамент США обвинил Российскую Федерацию в безрассудном испытании противоспутникового оружия, что вызвало потенциальную угрозу для астронавтов Международной космической станции. Об этом на брифинге заявил спикер ведомства Нед Прайс, сообщается 15 ноября на странице Госдепа США в Twitter.

"Россия безрассудно провела разрушительное испытание противоспутникового оружия против одного из своих спутников. В результате появилось более 1,5 тыс. обломков, находящихся под наблюдением, и сотни тыс. фрагментов более мелкого космического мусора, что угрожает теперь интересам всех стран", – сказал Прайс.

В минобороны России отреагировали на обвинения и назвали утверждения Госдепартамента США "лицемерными", сообщает ТАСС.

В ведомстве заявили, что РФ уже несколько лет призывает США подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе, однако эта страна вместе со своими союзниками якобы блокирует его подписание.

"Пентагон... активно разрабатывает и без каких-либо оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, включая последние модификации беспилотных космических аппаратов X-37", – заявили в министерстве.

Контекст:

В 2017 году в Пентагоне заявили, что в РФ изучают новые виды вооружения, которые в перспективе поставят под угрозу американские спутники.

В 2018 году глава разведывательного управления министерства обороны США Роберт Эшли предупреждал, что Россия и Китай разрабатывают технологию, которая позволит перехватывать спутники как с земли, так и на орбите, что может в ближайшем будущем лишить США лидерства в космосе.

В том же году президент США Дональд Трамп поручил Пентагону сформировать космические войска. Американский президент заявлял, что космические войска будут "отдельным, но равнозначным" видом войск в составе вооруженных сил.

13–14 ноября 2021 года ВКС России испытали противоспутниковое оружие и уничтожили советский аппарат "Космос-1408" на орбите высотой 450–500 километров. В результате этого на космической орбите появились более 1,5 тыс. обломков и сотни тысяч мелких фрагментов, сообщал Time.

Космическое командование США заявило об отслеживании территории разлета обломков. Позже в Роскосмосе сообщили, что обломки спутника пролетели мимо Международной космической станции.

Эксперт по космической безопасности из фонда Secure World Foundation считает, что обломки спутника пролетят мимо МКС еще несколько десятков раз.

Теги: Россия, США, МКС, космос, Госдепартамент США, Роскосмос, спутник, космические силы США, астронавты, Нед Прайс
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