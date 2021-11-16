США обвинили РФ в безрассудном испытании противоспутникового оружия, в российском Минобороны ответили

"Россия безрассудно провела разрушительное испытание противоспутникового оружия против одного из своих спутников. В результате появилось более 1,5 тыс. обломков, находящихся под наблюдением, и сотни тыс. фрагментов более мелкого космического мусора, что угрожает теперь интересам всех стран", – сказал Прайс.
Live now! @StateDeptSpox Ned Price briefs reporters from the U.S. Department of State. https://t.co/rhkLb3yuUg— Department of State (@StateDept) November 15, 2021
В минобороны России отреагировали на обвинения и назвали утверждения Госдепартамента США "лицемерными", сообщает ТАСС.
В ведомстве заявили, что РФ уже несколько лет призывает США подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе, однако эта страна вместе со своими союзниками якобы блокирует его подписание.
"Пентагон... активно разрабатывает и без каких-либо оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, включая последние модификации беспилотных космических аппаратов X-37", – заявили в министерстве.
В 2017 году в Пентагоне заявили, что в РФ изучают новые виды вооружения, которые в перспективе поставят под угрозу американские спутники.
В 2018 году глава разведывательного управления министерства обороны США Роберт Эшли предупреждал, что Россия и Китай разрабатывают технологию, которая позволит перехватывать спутники как с земли, так и на орбите, что может в ближайшем будущем лишить США лидерства в космосе.
В том же году президент США Дональд Трамп поручил Пентагону сформировать космические войска. Американский президент заявлял, что космические войска будут "отдельным, но равнозначным" видом войск в составе вооруженных сил.
13–14 ноября 2021 года ВКС России испытали противоспутниковое оружие и уничтожили советский аппарат "Космос-1408" на орбите высотой 450–500 километров. В результате этого на космической орбите появились более 1,5 тыс. обломков и сотни тысяч мелких фрагментов, сообщал Time.
Космическое командование США заявило об отслеживании территории разлета обломков. Позже в Роскосмосе сообщили, что обломки спутника пролетели мимо Международной космической станции.
Эксперт по космической безопасности из фонда Secure World Foundation считает, что обломки спутника пролетят мимо МКС еще несколько десятков раз.