США обвинили РФ в безрассудном испытании противоспутникового оружия, в российском Минобороны ответили

"Россия безрассудно провела разрушительное испытание противоспутникового оружия против одного из своих спутников. В результате появилось более 1,5 тыс. обломков, находящихся под наблюдением, и сотни тыс. фрагментов более мелкого космического мусора, что угрожает теперь интересам всех стран", – сказал Прайс.

Live now! @StateDeptSpox Ned Price briefs reporters from the U.S. Department of State. https://t.co/rhkLb3yuUg — Department of State (@StateDept) November 15, 2021

В минобороны России отреагировали на обвинения и назвали утверждения Госдепартамента США "лицемерными", сообщает ТАСС.

В ведомстве заявили, что РФ уже несколько лет призывает США подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе, однако эта страна вместе со своими союзниками якобы блокирует его подписание.

"Пентагон... активно разрабатывает и без каких-либо оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства различных типов, включая последние модификации беспилотных космических аппаратов X-37", – заявили в министерстве.