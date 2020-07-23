Россия провела испытания космического оружия – Пентагон

Спутники, выведенные Россией на орбиту, не соответствуют заявленной миссии и используются для тестов космического оружия. Об этом говорится в заявлении Космических сил США.

Командование Космических сил США объявило на своем сайте 23 июля, что располагает свидетельством проведения Россией испытания космического противоспутникового оружия.

15 июля российский спутник-инспектор выпустил в непосредственной близости от другого спутника новый космический объект, что в США расценили как "неразрушающий тест" нового вида вооружений.

"Российская спутниковая система, использованная для проведения этого орбитального испытания, – это та самая система, в отношении которой мы выражали беспокойство ранее в этом году, когда Россия провела маневры вблизи американского правительственного спутника", – заявил глава оперативной деятельности Космических сил США Джон Рэймонд.

В Пентагоне обвинили РФ в несоответствии заявленной миссии спутников их истинному предназначению. Такие действия подвергают риску космические объекты США и их союзников, считает Рэймонд.

В 2017 году в Пентагоне заявили, что в РФ изучают новые виды вооружения, которые в перспективе поставят под угрозу американские спутники. В 2018-м глава разведывательного управления министерства обороны США Роберт Эшли предупреждал, что Россия и Китай разрабатывают технологию, которая позволит перехватывать спутники как с земли, так и на орбите, что может в ближайшем будущем лишить США лидерства в космосе.