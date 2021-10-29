США призвали союзников снять ограничения на поставки оружия Украине

Купер напомнила, что США поставляют Украине и Грузии противотанковые системы Javelin.

"Самая первая вещь, которую я хотела бы упомянуть, – это то, что все союзники должны снять свои ограничения на поставку летальных оборонительных вооружений", – заявила Лора Купер.

Также она подчеркнула, что Украина продолжает находиться в фокусе внимания США.

"Мы продолжим обеспечивать помощь в сфере обороны для Украины, в которой она нуждается для своей защиты", – отметила она.