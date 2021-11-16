"Безрассудный акт". Столтенберг раскритиковал испытания Россией противоспутникового оружия

"Соединенные Штаты проинформировали нас о российском противоспутниковом испытании, которое фактически уничтожило спутник в рамках испытания, и в результате образовалось много мусора, который теперь представляет опасность для Международной космической станции, а также для китайской космической станции. Так что это был безрассудный акт со стороны России, направленный на то, чтобы сбить и уничтожить спутник в рамках испытания системы противоспутникового оружия", – заявил он.

По его словам, НАТО "не вооружает космос", но космические спутники союзников по НАТО чрезвычайно важны для Земли.

"Связь, навигация, раннее предупреждение – все это зависит от возможностей космоса. Поэтому, конечно, когда Россия сейчас испытывает новое космическое оружие, когда они испытывают его, также фактически уничтожая космический потенциал, создавая много опасного мусора, который касается обоих... Потому что обломки на самом деле представляют риск для гражданской активности в космосе, но также вызывают озабоченность, потому что демонстрируют, что в настоящее время Россия разрабатывает новые системы вооружений, которые могут сбивать спутники, могут разрушить важные космические возможности для базовой инфраструктуры на Земле, такой как средства связи, например, навигация или как раннее предупреждение о пусках ракет", – сказал генсек НАТО.