Путин обвинил Украину в том, что она не передала Москве заграничное имущество СССР

Путин: В 1993 году мы взяли на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза Фото: EPA

"В 1993 году мы взяли на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза, за все бывшие союзные республики в расчете на то, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего Советского Союза. Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили вот это обязательство о передаче нам зарубежных активов. Например, Украина этого до сих пор не сделала", – заявил Путин.

Российский президент отметил, что "в некоторых странах, где мы говорили о том, что мы выплатили долги за такие-то государства и нам причитаются их активы зарубежные, нам говорили: "Это ваша проблема. Вы идите и договаривайтесь с этими республиками, чтобы они не претендовали на эти активы".