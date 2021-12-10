СБУ рассекретила документы, разоблачающие репрессии СССР в Крыму

В 2022 году СБУ планирует открыть доступ к протоколам заседаний НКВД и документам об исполнении смертных приговоров в Крыму Фото: Служба безпеки України / Facebook

Документы опубликованы на сайте "Укргосархива" в специальной рубрике "Документы Крыма".

"Обнародованные материалы имеют важное значение в условиях гибридной войны с Россией и временной закрытости крымских архивов. В настоящее время очень важно знакомить широкую общественность с исторической правдой. В частности, об инициированных из Москвы масштабных репрессиях, которые совершались коммунистическим тоталитарным режимом на Крымском полуострове", – заявили в спецслужбе.

Среди опубликованных документов:

акты об исполнении смертных приговоров за 1920–1922 годы и 1928–1934 годы, а также документы судебных органов за 1920–1941 годы;

протоколы заседаний коллегий Всероссийской чрезвычайной комиссии и президиума государственного политического управления в Симферополе, Севастополе и Феодосии за 1921–1922 годы;

часть протоколов заседаний тройки УНКВД Крымской АССР за 1937 год.

Документы содержат сведения о репрессированных и фотографии.

"В настоящее время определен перечень из 106 архивных дел, освещающих репрессивную деятельность советских органов государственной безопасности в Крыму, из которых обнародованы электронные копии 30 дел", – уточнили в СБУ.

В 2022 году СБУ планирует открыть доступ к протоколам заседаний НКВД и актам об исполнении смертных приговоров по решению внесудебного органа на территории Крыма за 1937–1938 годы.