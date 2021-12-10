СБУ рассекретила документы, разоблачающие репрессии СССР в Крыму

Документы опубликованы на сайте "Укргосархива" в специальной рубрике "Документы Крыма".
"Обнародованные материалы имеют важное значение в условиях гибридной войны с Россией и временной закрытости крымских архивов. В настоящее время очень важно знакомить широкую общественность с исторической правдой. В частности, об инициированных из Москвы масштабных репрессиях, которые совершались коммунистическим тоталитарным режимом на Крымском полуострове", – заявили в спецслужбе.
Среди опубликованных документов:
Документы содержат сведения о репрессированных и фотографии.
"В настоящее время определен перечень из 106 архивных дел, освещающих репрессивную деятельность советских органов государственной безопасности в Крыму, из которых обнародованы электронные копии 30 дел", – уточнили в СБУ.
В 2022 году СБУ планирует открыть доступ к протоколам заседаний НКВД и актам об исполнении смертных приговоров по решению внесудебного органа на территории Крыма за 1937–1938 годы.
Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.