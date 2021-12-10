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"Видим саботаж". Данилов пообещал обратиться в СБУ по поводу ситуации в украинской энергетике

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Данилов не исключает, что ситуация возникла в результате диверсии
Данилов не исключает, что ситуация возникла в результате диверсии
Фото: rnbo.gov.ua

В Украине есть признаки саботажа ситуации в энергетической сфере. Об этом 9 декабря заявил в эфире телеканала "1+1" секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"К большому сожалению, тот саботаж, который мы сегодня видим в энергетической сфере, приобретает уже определенные признаки, поэтому я вынужден буду обратиться к председателю Службы безопасности с соответствующим письмом, чтобы они разобрались, что произошло, почему мы, когда подошла зима, не имеем сегодня соответствующих запасов угля, и не является ли это диверсией со стороны то ли Российской Федерации, то ли других лиц", – сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что энергетический вопрос – "номер один по дестабилизации в нашей стране".

"Мы это совершенно осознаем", – подчеркнул Данилов.

Контекст:

15 октября на тот момент заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов предупреждал, что для прохождения отопительного сезона Украине предстоит дополнительно поставлять уголь. По его словам, Украина имеет контракты на импорт угля на $4 млн, контракты еще на $2 млн ожидаются до конца отопительного сезона.

30 октября в Минэнерго сообщали, что в ноябре этого года Украина будет импортировать уголь из Польши, Казахстана и ЮАР, украинские компании уже подписали необходимые контракты.

5 ноября глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заверил, что Украина сможет спокойно пройти отопительный период, несмотря на то, что РФ останавливает поставки энергетического угля в Украину и создает искусственные препятствия для импорта Украиной угля из Казахстана.

В министерстве инфраструктурного развития Казахстана утверждали, что Россия не блокировала поставку угля в Украину, "но есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны".

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины по состоянию на 15 ноября опустились ниже 400 тыс. тонн.

Вечером 15 ноября президент Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором пообещал, что недостатка угля в Украине не будет, и "государство никого не оставит без света и тепла". Он упомянул, в частности, что, "кроме нашего украинского угля, будет семь кораблей Panamax, которые уже идут и прибудут в украинские порты в ближайшее время".

В тот же вечер частная компания ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова сообщила, что зафрахтовала семь кораблей с углем для обеспечения украинских ТЭС топливом. "Зеленский отметил усилия компании по подготовке к отопительному сезону и обеспечению углем в сложных условиях", – говорилось в пресс-релизе.

Теги: СБУ, уголь, энергетика, СНБО, диверсия, электростанция, Алексей Данилов
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