"Видим саботаж". Данилов пообещал обратиться в СБУ по поводу ситуации в украинской энергетике

"К большому сожалению, тот саботаж, который мы сегодня видим в энергетической сфере, приобретает уже определенные признаки, поэтому я вынужден буду обратиться к председателю Службы безопасности с соответствующим письмом, чтобы они разобрались, что произошло, почему мы, когда подошла зима, не имеем сегодня соответствующих запасов угля, и не является ли это диверсией со стороны то ли Российской Федерации, то ли других лиц", – сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что энергетический вопрос – "номер один по дестабилизации в нашей стране".

"Мы это совершенно осознаем", – подчеркнул Данилов.