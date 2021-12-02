Добыча угля на шахте "Добропольеуголь" упала в два раза после перехода под контроль государства – СМИ

"По данным Минэнерго, 131 тыс. т – это рекордное падение добычи в годовом исчислении среди всех шахт и шахтоуправлений в стране", – сказано в сообщении портала.

Контекст:

Договоренность прекратить договор аренды шахт "Добропольеуголь" была достигнута в результате решения Кабинета Министров о создании вертикально-интегрированной компании с участием "Центрэнерго" и государственных угледобывающих предприятий. Такое решение было принято для того, чтобы стабилизировать ситуацию с реализацией угля и обеспечением шахтеров Доброполья стабильной работой, а государственную генерацию – ресурсной базой.

Целостный имущественный комплекс "Добропольеуголь" находился в аренде ДТЭК с 2010 года. За это время в развитие шахт и обновление государственного имущества компания инвестировала более $400 млн, что позволило вывести предприятие на второе место по объемам добычи угля в стране.

"Благодаря нашим инвестициям государство получило эффективное предприятие, которое способно поставлять на ТЭС более 2 млн т угля в год (товарного качества). При этом среднесуточная добыча из одной лавы на шахтах "Добропольеуголь" на 75% больше, чем на государственных шахтах, производительность труда выше почти в шесть раз, а себестоимость добычи ниже в 3–10 раз", – прокомментировал генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

Персонал "ДТЭК Добропольеуголь" в полном объеме трудоустроен в ГП "Добропольеуголь-добыча", что позволило госпредприятию уже с 26 января 2021 года начать добычу угля, подчеркнули в ДТЭК.

О том, что процесс возврата шахт "Добропольеуголь" из аренды ДТЭК в управление государством завершен, пресс-служба компании ДТЭК сообщила в начале февраля 2021 года.