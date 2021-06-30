На шахте в Донецкой области погиб шахтер

По данным прокуратуры, от полученной открытой черепно-мозговой травмы мужчина скончался на месте Фото: depositphotos.com

Досудебное расследование установило, что инцидент произошел в 16.00 во время выполнения подземных работ по перемещению конечной станции конвейера. Сорвавшаяся с места лебедка ударила 37-летнего горняка по голове.

По данным прокуратуры, от полученной открытой черепно-мозговой травмы мужчина скончался на месте.

По факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины) открыто уголовное дело. Максимальное наказание – восемь лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти шахтера.