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В Донецкой области 90 шахтеров отказались подниматься на землю. Они приостановили акцию протеста при условии, что сегодня получат долг по зарплате

Шахтеры требуют выплатить им долги по зарплате
Шахтеры требуют выплатить им долги по зарплате
Фото: Михайло Волинець / Facebook (архив)

90 работников шахты "Алмазная" в Доброполье Донецкой области заявили, что останутся в шахте до выплаты долгов по зарплате, сообщил глава Независимого профсоюза горняков, народный депутат от "Батьківщини" Михаил Волынец. Об этом он написал в Facebook 1 декабря.

Он отметил, что шахта принадлежит госпредприятию "Добропіллявугілля – видобуток", долг которого по зарплате шахтерам превышает 100 млн грн.

По информации Волынца, о недовольстве ситуацией и готовности присоединиться к шахтерам "Алмазной" заявляют и другие работники шахтоуправления.

https://www.facebook.com/MykhailoVolynets/posts/959130328029544

На шахту приехало руководство предприятия. Волынец сообщил, что в полночь после длительных переговоров с администрацией шахтеры согласились приостановить акцию протеста и выйти на поверхность под гарантии администрации, что сегодня зарплатный долг за октябрь (50 млн грн) будет выплачен в полном объеме.

На остальных 33 шахтах государственного сектора зарплатная задолженность с учетом ноября, по информации Волынца, составляет 2,35 млрд грн.

"Новая волна возмущения в шахтерских трудовых коллективах назревает из-за поступления информации о том, что "Центрэнерго" планирует в первую очередь направлять средства на закупку дорогостоящего импортного угля, а с украинскими поставщиками будет рассчитываться в последнюю очередь", – добавил Волынец.

https://www.facebook.com/MykhailoVolynets/posts/959374774671766

Контекст:

К началу ноября долг по зарплате перед сотрудниками государственных шахт достигал, по информации Волынца, 2,4 млрд грн. По его словам, ряд предприятий объявлял о намерении начать забастовку с требованием выплатить зарплаты. 

1 ноября на погашение долга по зарплатам шахтерам Минэнерго перечислило 671 млн грн.

Теги: зарплата, протесты, Донецкая область, шахты, Михаил Волынец, шахтеры, Доброполье, Алмазная, акции протеста, шахтер
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