В Донецкой области 90 шахтеров отказались подниматься на землю. Они приостановили акцию протеста при условии, что сегодня получат долг по зарплате

Он отметил, что шахта принадлежит госпредприятию "Добропіллявугілля – видобуток", долг которого по зарплате шахтерам превышает 100 млн грн.
По информации Волынца, о недовольстве ситуацией и готовности присоединиться к шахтерам "Алмазной" заявляют и другие работники шахтоуправления.
На шахту приехало руководство предприятия. Волынец сообщил, что в полночь после длительных переговоров с администрацией шахтеры согласились приостановить акцию протеста и выйти на поверхность под гарантии администрации, что сегодня зарплатный долг за октябрь (50 млн грн) будет выплачен в полном объеме.
На остальных 33 шахтах государственного сектора зарплатная задолженность с учетом ноября, по информации Волынца, составляет 2,35 млрд грн.
"Новая волна возмущения в шахтерских трудовых коллективах назревает из-за поступления информации о том, что "Центрэнерго" планирует в первую очередь направлять средства на закупку дорогостоящего импортного угля, а с украинскими поставщиками будет рассчитываться в последнюю очередь", – добавил Волынец.
К началу ноября долг по зарплате перед сотрудниками государственных шахт достигал, по информации Волынца, 2,4 млрд грн. По его словам, ряд предприятий объявлял о намерении начать забастовку с требованием выплатить зарплаты.
1 ноября на погашение долга по зарплатам шахтерам Минэнерго перечислило 671 млн грн.