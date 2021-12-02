В Донецкой области 90 шахтеров отказались подниматься на землю. Они приостановили акцию протеста при условии, что сегодня получат долг по зарплате

Он отметил, что шахта принадлежит госпредприятию "Добропіллявугілля – видобуток", долг которого по зарплате шахтерам превышает 100 млн грн.

По информации Волынца, о недовольстве ситуацией и готовности присоединиться к шахтерам "Алмазной" заявляют и другие работники шахтоуправления.

На шахту приехало руководство предприятия. Волынец сообщил, что в полночь после длительных переговоров с администрацией шахтеры согласились приостановить акцию протеста и выйти на поверхность под гарантии администрации, что сегодня зарплатный долг за октябрь (50 млн грн) будет выплачен в полном объеме.

На остальных 33 шахтах государственного сектора зарплатная задолженность с учетом ноября, по информации Волынца, составляет 2,35 млрд грн.

"Новая волна возмущения в шахтерских трудовых коллективах назревает из-за поступления информации о том, что "Центрэнерго" планирует в первую очередь направлять средства на закупку дорогостоящего импортного угля, а с украинскими поставщиками будет рассчитываться в последнюю очередь", – добавил Волынец.