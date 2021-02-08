ДТЭК передала управление шахтами "Добропольеуголь" государству, погасив все долги по аренде – заявление компании

Персонал "ДТЭК Добропольеуголь" в полном объеме трудоустроен в ГП "Добропольеуголь-добыча", что позволило госпредприятию уже с 26 января 2021 года начать добычу угля, подчеркнули в ДТЭК.

Процесс возврата шахт "Добропольеуголь" из аренды ДТЭК в управление государством завершен, сообщила пресс-служба компании ДТЭК. Соответствующие акты подписали вновь созданное государственное предприятие "Добропольеуголь-добыча", Фонд государственного имущества и "ДТЭК Добропольеуголь".

"Процесс возвращения из аренды шахт "Добропольеуголь" происходил прозрачно и с соблюдением всех нормативно-законодательных процедур. ДТЭК закрыла все обязательства перед государством, в том числе погасил задолженность за аренду (230,7 млн грн, включая пеню), которая сформировалась в 2020 году из-за энергетического кризиса и вынужденной остановки предприятия", – отметили в компании.

Этот долг сформировался с весны 2020 года, когда ДТЭК была вынуждена остановить на 3,5 месяца предприятие из-за невостребованности украинского угля. До этого времени в течение девяти лет ДТЭК платил арендную плату за шахты "Добропольеуголь" вовремя и в полном объеме, подчеркивает пресс-служба.

Договоренность прекратить договор аренды шахт "Добропольеуголь" была достигнута в результате решения Кабинета Министров о создании вертикально-интегрированной компании с участием "Центрэнерго" и государственных угледобывающих предприятий. Такое решение было принято для того, чтобы стабилизировать ситуацию с реализацией угля и обеспечение шахтеров Доброполья стабильной работой, а государственную генерацию – ресурсной базой.

В компании сообщили, что целостный имущественный комплекс "Добропольеуголь" находился в аренде ДТЭК с 2010 года. За это время в развитие шахт и обновление государственного имущества компания инвестировала более $400 млн, что позволило вывести предприятие на второе место по объемам добычи угля в стране.

"Благодаря нашим инвестициям государство получило эффективное предприятие, которое способно поставлять на ТЭС более 2 млн тонн угля в год (товарного качества). При этом среднесуточная добыча из одной лавы на шахтах "Добропольеуголь" на 75% больше, чем на государственных шахтах, производительность труда выше почти в шесть раз, а себестоимость добычи ниже в 3–10 раз", – прокомментировал генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

Персонал "ДТЭК Добропольеуголь" в полном объеме трудоустроен в ГП "Добропольеуголь-добыча", что позволило госпредприятию уже с 26 января 2021 года начать добычу угля, подчеркнули в ДТЭК.